いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第58回
PS5注目タイトルが最大80％オフ！ PlayStation Store「BIG WINTER セール」開催中！ FINAL FANTASY XVIなどが対象
2026年01月19日 11時15分更新
PlayStation Storeでは「BIG WINTER セール」を開催中です。PS5向けの人気タイトルを中心に、多数のダウンロード版ソフトが割引対象となっており、一部タイトルでは最大80％オフのセール価格で購入できます。
注目のおすすめセール製品
METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER（PS5）
8,580円 → 5,148円 40％オフ
『METAL GEAR SOLID 3 SNAKE EATER』をベースにしたリメイク作品で、オリジナルのステルスアクションと物語を現行機向けに再構築したタイトルです。
FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション（PS5）
9,900円 → 4,950円 50％オフ
本編に加えて追加コンテンツを収録したコンプリートエディション。1本で物語を最後まで遊べる内容になっています。
ウィッチャー3 ワイルドハント コンプリートエディション（PS5）
6,600円 → 1,320円 80％オフ
怪物狩りを生業とするゲラルトとなり、選択が物語の行方を左右するオープンワールドRPG。本編に加え、2つの大型拡張を収録し、PS5向けにビジュアルやロード時間、操作性などが強化されています。
まとめ
PlayStation Storeの「BIG WINTER セール」では、PS5向けの人気作や話題作が割引価格で購入できる機会となっています。割引率やセール期間はタイトルごとに異なるため、購入前には各商品ページの条件を確認するのがおすすめです。セール期間は1月21日まで。
この連載の記事
-
第57回
トピックス修理保証付きで安心。マウスコンピューターのアウトレットPCがセール開催中
-
第56回
トピックスFRONTIER「スーパーセール2026」開催中！ 最新RTX 50シリーズ搭載モデルが早くも登場
-
第55回
トピックスDCMオンライン限定「ウィンターバーゲン」開催中 サーキュレーター加湿器やオーブンレンジなどがセール対象に
-
第54回
トピックスDell「新春大セール」開催中！ 対象製品が最大25％オフ【一部PCは2月3日から値上げ予定】
-
第53回
トピックス日本HP 新春大祭り2026開催中｜ノートPC福袋など用途別モデルが登場
-
第52回
トピックスNothing 初売り／ウィンターセール開催中！ CMF Phone 2 ProやCMF Watch 3 Proなどが対象
-
第51回
トピックスPC本体＋周辺機器の福袋セットがアツい！ レノボ「年末年始セール」開催中
-
第50回
トピックス【初セール】HD-2D版「ドラクエI＆II」や「FFタクティクス」が初値引き！ スクエニ「HOLIDAY セール」が超豪華ラインアップで開催中
-
第49回
トピックス最大90％オフ！ コーエーテクモ「Holidayセール」開催中！「真・三國無双 ORIGINS」などが大幅割引
-
第48回
トピックスアディダス公式セール開催中！ 2025年秋冬アイテム＆定番スニーカーが対象
- この連載の一覧へ