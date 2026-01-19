PS5注目タイトルが最大80％オフ！ PlayStation Store「BIG WINTER セール」開催中！ FINAL FANTASY XVIなどが対象

PlayStation Storeでは「BIG WINTER セール」を開催中です。PS5向けの人気タイトルを中心に、多数のダウンロード版ソフトが割引対象となっており、一部タイトルでは最大80％オフのセール価格で購入できます。

注目のおすすめセール製品

METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER（PS5）

8,580円 → 5,148円 40％オフ

『METAL GEAR SOLID 3 SNAKE EATER』をベースにしたリメイク作品で、オリジナルのステルスアクションと物語を現行機向けに再構築したタイトルです。

FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション（PS5）

9,900円 → 4,950円 50％オフ

本編に加えて追加コンテンツを収録したコンプリートエディション。1本で物語を最後まで遊べる内容になっています。

ウィッチャー3 ワイルドハント コンプリートエディション（PS5）

6,600円 → 1,320円 80％オフ

怪物狩りを生業とするゲラルトとなり、選択が物語の行方を左右するオープンワールドRPG。本編に加え、2つの大型拡張を収録し、PS5向けにビジュアルやロード時間、操作性などが強化されています。

まとめ

PlayStation Storeの「BIG WINTER セール」では、PS5向けの人気作や話題作が割引価格で購入できる機会となっています。割引率やセール期間はタイトルごとに異なるため、購入前には各商品ページの条件を確認するのがおすすめです。セール期間は1月21日まで。