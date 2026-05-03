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渡辺由美子の「誰がためにアニメは生まれる」 第61回

【後編】興収20億円突破記念！ Netflix・ツインエンジンのキーマンに舞台裏を聞く

『超かぐや姫！』大ヒットの裏には日本のネットカルチャー愛が深い宣伝チームの活躍があった

2026年05月03日 15時00分更新

文● 渡辺由美子　編集●村山剛史

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『超かぐや姫！』大ヒットの裏には「広く面を取って、深く刺す」宣伝チームの活躍があった

©コロリド・ツインエンジンパートナーズ／Netflix映画『超かぐや姫！』 Netflixにて独占配信中

前編はこちら→ 『超かぐや姫！』が「長尺＆冒頭20分間日常シーン」でも大ヒットした秘密は巧みな宣伝手法にあり

Netflixとツインエンジン
それぞれが「宣伝」で目指したものは？

　日本アニメに世界の注目が集まる昨今ですら、ヒットさせるのは難しいと言われる「原作なしのオリジナル長編アニメ」。Netflixとツインエンジンのメンバーで構成された宣伝チームはその逆風を乗り越え、いかなる手段で配信と劇場の「時間差ヒット」を実現させたのか――。

　引き続き、Netflix映画『超かぐや姫！』のスタッフにお話をうかがう。

©コロリド・ツインエンジンパートナーズ／Netflix映画『超かぐや姫！』 Netflixにて独占配信中

Netflix映画『超かぐや姫！』

STORY
夢と希望の集まる仮想空間、＜ツクヨミ＞。
少女たちの出会い、
そして別れのためのステージが、幕を開ける――

今より少しだけ先の未来。
都内の進学校に通う17歳の女子高生・酒寄彩葉は、バイトと学業の両立に励む超絶多忙な日々を送っていた。
日々の癒やしは、インターネット上の仮想空間＜ツクヨミ＞の管理人兼大人気ライバー(配信者)・月見ヤチヨの配信を見ること。
自分の分身を作り誰もが自由に創作活動を行う＜ツクヨミ＞で、彩葉はヤチヨの推し活をしつつ、バトルゲームで細々とお小遣い稼ぎをしていた。

そんなある日の帰り道、彩葉は七色に光り輝くゲーミング電柱を見つける。
中から出てきたのは、なんとも可愛らしい赤ちゃん。
放っておけず連れ帰ると、赤ちゃんはみるみるうちに大きくなり、彩葉と同い年ぐらいの女の子に。
「あなた、もしやかぐや姫なの？」

大きくなったかぐや姫はわがまま放題。
かぐやのお願い(わがまま)で彩葉は、ツクヨミでのライバー活動を手伝うことに。
彩葉がプロデューサーとして音楽を作り、かぐやがライバーとして歌うことで、二人は少しずつ打ち解けていく。
かぐやを月へと連れ戻す不吉な影が、すぐそこまで迫っているとも知らずに――

これは、まだ誰も観たことがない「かぐや姫」の物語。

 

ON AIR

Netflixにて世界独占配信中！

■2026年2月20日より全国の劇場にて絶賛公開中！

STAFF
監督：山下清悟
メインテーマ：「Ex-Otogibanashi」月見ヤチヨ(cv.早見沙織)
エンディングテーマ：「ray 超かぐや姫！Version」かぐや(cv.夏吉ゆうこ)、月見ヤチヨ(cv.早見沙織)
劇中歌楽曲提供：ryo(supercell)、yuigot、Aqu3ra、HoneyWorks、40mP、kz(livetune)
脚本：夏生さえり / 山下清悟、ツクヨミキャラクターデザイン：へちま、現実キャラクターデザイン：永江彰浩、ライブ演出：中山直哉、美術監督：宍戸太一、色彩設計：広瀬いづみ、ツクヨミコンセプトデザイン：東みずたまり / フジモトゴールド(ゴキンジョ)、現実コンセプトデザイン：刈谷仁美、CG監督：町田政彌(スティミュラスイメージ)、CG背景：草間徹也(キューンプラント)、編集：木南涼太、撮影監督：千葉大輔(Folium)、音楽：コーニッシュ、音響監督：三好慶一郎、企画・プロデュース：山本幸治、製作：コロリド・ツインエンジンパートナーズ、アニメーション制作：スタジオコロリド / スタジオクロマト

CAST
かぐや：夏吉ゆうこ、酒寄彩葉：永瀬アンナ、月見ヤチヨ：早見沙織、帝アキラ：入野自由、駒沢雷：内田雄馬、駒沢乃依：松岡禎丞、綾紬芦花：青山吉能、諌山真実：小原好美、FUSHI：釘宮理恵、忠犬オタ公：ファイルーズあい、乙事照琴：花江夏樹

前編に引き続き、『超かぐや姫！』大ヒットを支えたキーマンの方々にお話をうかがっていく。写真右からNetflix コンテンツ部門 ディレクター 山野裕史氏、ツインエンジン 企画プロデューサー 長坂健司氏、ツインエンジン 宣伝プロデューサー 橋本実咲氏、そしてNetflix タイトルマーケティング マネージャー 桒原匠吾氏

©コロリド・ツインエンジンパートナーズ／Netflix映画『超かぐや姫！』 Netflixにて独占配信中

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