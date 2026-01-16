インティ・クリエイツは1月16日、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）で発売中の2D横スクロールアクションゲーム『魔女ガミ－The Witch of Luludidea－』について、 PlayStation 5版を発売すると発表。

発売日は、2026年5月28日予定。価格は、パッケージ通常版が7150円／限定版が1万1550円、ダウンロード版が5500円だ。

PlayStation 5版のPVも本日より公開しているので、あわせてチェックしてみよう。

▼PS5版のPVはこちら！

https://youtu.be/Q_RLy1Lbgu8

PS5版では、やりこみ要素の特別な「試練」を新たに12種類追加。新たなお題では「消せない炎ダメージ」が強制され、スリリングな決戦をどのように制すのかプレイヤーの腕前が試される。

「試練」のお題毎の結果は「ランキング」に対応しており、最高記録のアップロードが可能だ。全世界の“カミ斬りプレイヤー”たちとクリアタイムを競いあい、最速の証明としてその名を刻もう。

●「試練」とは？

ゲーム本編を進めて特定の解放条件を満たすことで挑戦可能となる特殊なルールが設定されたやりこみモード。

※PS5版で追加する12種類の試練は、現在発売中の各プラットフォーム版でも無料アップデートとして追加予定です。

また、PS5版のパッケージ、予約特典、店舗特典も一挙公開！ これらは、デザイン・シナリオ・ディレクションのすべてを手掛けたオフィシャルデザイナー「夏目裕司」氏による新規描き下ろしイラストを使用している。魅力的なマジョガミたちのイラストを楽しもう。

【パッケージ限定版】

①限定版BOX

本作のすべてを生み出した、ディレクターでありオフィシャルイラストレーターでもある夏目裕司氏がPS5限定版のためにイラストを描き下ろし。主人公シロハと自称父のシオリ、シロハが最初に救う少女カルマ、敵対する魔女アラディア、炎の魔女マキシが描かれた超美麗な限定版BOXだ。

②設定資料集

オフィシャルイラストレーターの夏目裕司氏の各種デザインはもちろん、スタッフがデザインしたコメント付き資料・プロトタイプ時の企画書および設定資料まで惜しみなく収載した、魔女ガミのすべてが堪能できるフルカラー設定資料集。

※Nintendo Switch 2／Nintendo Switchの限定版「設定資料集」との差異：パッケージ画の変更を反映し、「メインビジュアル」ページのイラストをPS5版用描き下ろしイラストに変更しています。

③サウンドトラックCD（2枚組）

ゲーム中のBGM（全47曲）、およびボーナストラックとして、シロハと星神による歌曲（全8曲）を収録した2枚組サウンドトラックCD。

※サウンドトラックCD（2枚組）は、Nintendo Swith 2版、Nintendo Swith版と同じ内容です。

【パッケージ予約特典】

A4クリアファイル