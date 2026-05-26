PlayStation 5版『魔女ガミ－The Witch of Luludidea－』をメインに紹介！
「インティ・クリエイツ情報局」の最終回となる“第31回”が5月27日に配信決定！
インティ・クリエイツは5月26日、通算31回の放送を数える、IKKANさんと田中健大さんのダブルMCで、水曜日21時からインティ・クリエイツの関連タイトル情報、出展イベント情報を網羅する番組「インティ・クリエイツ情報局」を配信すると発表。配信日時は、2026年5月27日21時となる。
第31回放送は、本番組の最終回！ PlayStation 5版『魔女ガミ－The Witch of Luludidea－』の発売前夜として、同作の詳細情報、イベントで発表になった情報など盛りだくさんの内容をお届け予定だ。ぜひリアルタイムでチェックしてみよう。
【番組概要】
番組名：インティ・クリエイツ情報局 第31回（最終回）
日時：2026年5月27日21時～
MC：IKKANさん（オフィス★怪人社）／田中健大さん（俳協）
配信URL：
YouTube Live：https://www.youtube.com/live/Ni20dFXxQDI
ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350612390
【ゲーム情報】
タイトル：魔女ガミ－The Witch of Luludidea－
（マジョガミ －ザ ウィッチ オブ ルルディデア－）
ジャンル：アクション
販売：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Playstation 5／PC（Steam）
発売日：
Switch 2／Switch：発売中（2025年10月30日）
PC（Steam)：配信中（2025年11月6日）
PS5：2026年5月28日
価格：
Switch 2パッケージ通常版：9240円
Switch／PS5パッケージ通常版：7150円
Switch 2パッケージ限定版：1万3640円
Switch／PS5パッケージ限定版：1万1550円
Switch 2ダウンロード版：6500円
Switch／PS5ダウンロード版：5500円
Steam版：4400円
Steam版サウンドトラックバンドルセット：6030円（サントラ単体は2300円）
※Steamはダウンロード版のみ。
CERO：B（12才以上対象）
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