ゲーム開始冒頭から「束縛の世界」「奉仕の世界」「野獣の世界」を連続でたっぷり楽しめる！

インティ・クリエイツは12月19日、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）にてにて発売中の『魔女ガミ－The Witch of Luludidea－』について、PC（Steam）版の体験版をリニューアル配信したと発表。

本体験場では、製品版同様の内容で、ゲーム開始冒頭から「束縛の世界」「奉仕の世界」「野獣の世界」を連続でたっぷり楽しめる。また、体験版のセーブデータは製品版への引き継ぎ可能だ。

※「ランキング」のみ体験版ではご利用出来ません。

今ならSteam版のWinter Saleで20％オフとなっているので、この機会にぜひ購入してみてはいかがだろうか。

◆Steam Winter Sale

2025年12月19日3時～2026年1月6日2時59分

◆Steamのストアページ

https://store.steampowered.com/app/3837380/The_Witch_of_Luludidea/

【ゲーム情報】

タイトル：魔女ガミ－The Witch of Luludidea－

（マジョガミ －ザ ウィッチ オブ ルルディデア－）

ジャンル：アクション

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）

発売日：

Switch 2／Switch：発売中（2025年10月30日）

PC（Steam)：配信中（2025年11月6日）

価格：

Switch 2パッケージ通常版：9240円

Switchパッケージ通常版：7150円

Switch 2パッケージ限定版：1万3640円

Switchパッケージ限定版：1万1550円

Switch 2ダウンロード版：6500円

Switchダウンロード版：5500円

Steam版：4400円

Steam版サウンドトラックバンドルセット：6030円（サントラ単体は2300円）

※Steamはダウンロード版のみ。

CERO：B（12才以上対象）

© INTI CREATES CO., LTD. 2025 ALL RIGHTS RESERVED.

※ゲーム画像は開発中のものです。