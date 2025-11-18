インティ・クリエイツは11月18日、PC（Steam）で配信中の新感覚ガールズスラッシュアクション『魔女ガミ－The Witch of Luludidea－』について、サウンドトラックを配信中だと発表。サウンドトラック単体の価格は2300円だ。

本サウンドトラックにはゲームで使用されているBGM（全47曲）に加えて、ボーナストラックとしてシロハと星神による歌曲（全8曲）を収録。数奇な運命を辿る少女シロハが旅する魔女ガミの舞台「オルケスグラ」の冒険を彩る、幻想的なピアノの旋律をぜひ堪能してみてはいかがだろうか。

また、『魔女ガミ』ゲーム本体とサウンドトラックのバンドル販売もスタート。セットで10％オフのお得な製品となっているので、ぜひともチェックしよう。なお、本製品はPC（Steam）版の予約特典「魔女ガミ 音楽集 ー ディレクターズ セレクション ー」とは違う、収録されなかった曲を含めた全曲集となる。

【製品概要】

製品名：魔女ガミ－The Witch of Luludidea－ サウンドトラック（mp3、256kbps）

アーティスト：III／シロハ（富田美憂さん）／シリウス（秋谷啓斗さん）／アンタレス（狩野翔さん）／ポルクス（大西綺華さん）

価格：2300円

Steam Store URL：https://store.steampowered.com/app/3837380/The_Witch_of_Luludidea/

【ゲーム情報】

タイトル：魔女ガミ－The Witch of Luludidea－

（マジョガミ －ザ ウィッチ オブ ルルディデア－）

ジャンル：アクション

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）

発売日：

Switch 2／Switch：発売中（2025年10月30日）

PC（Steam)：配信中（2025年11月6日）

価格：

Switch 2パッケージ通常版：9240円

Switchパッケージ通常版：7150円

Switch 2パッケージ限定版：1万3640円

Switchパッケージ限定版：1万1550円

Switch 2ダウンロード版：6500円

Switchダウンロード版：5500円

Steam版：4400円

Steam版サウンドトラックバンドルセット：6030円（サントラ単体は2300円）

※Steamはダウンロード版のみ。

CERO：B（12才以上対象）

© INTI CREATES CO., LTD. 2025 ALL RIGHTS RESERVED.

※ゲーム画像は開発中のものです。