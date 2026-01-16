このページの本文へ

いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第57回

修理保証付きで安心。マウスコンピューターのアウトレットPCがセール開催中

2026年01月16日 10時30分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

　マウスコンピューターでは、無くなり次第終了の「アウトレットパソコン」セールを開催中です。旧モデルを中心に台数限定で展開されており、国内生産、修理保証や24時間365日の電話サポートも通常モデルと同様に付属します。ぜひチェックしてみてください。

マウスコンピューター「アウトレットパソコン」セールのページへ

注目のおすすめセール製品

MousePro BP-I7U01-WA

アウトレット 136,620円〜　

　Core i7-12700を搭載した上位構成モデル。画像処理やデータ量の多い業務など、CPU性能を重視したい人向けです。アウトレットながら、長期保証がそのままなのは安心材料。「長く使う前提」で検討しやすい構成です。

まとめ

　マウスのアウトレットパソコンは、サポート内容が通常モデルと同じである点も、検討しやすいポイントといえます。在庫が常に変動するため、人気機種はすぐに売り切れる可能性があります。気になるモデルがあれば、早めのチェックをおすすめします。

