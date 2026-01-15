任天堂は1月14日、Nintendo Switch用ソフト「あつまれ どうぶつの森」の無料アップデート（Ver.3.0）を前倒しで配信した。

同作はNintendo Switch用ソフトとして2020年に発売し、2025年時点で4800万本を販売する人気タイトル。2021年に「最後のコンテンツ追加アップデート」と銘打った「Ver.2.0」を配信して以来、5年ぶりの大型無料アップデートとなる。

2ヵ月ほど前に告知され話題となった本件。配信日は1月15日としていたところ、1月14日18時ごろにネットワークメンテナンスが開始。アプデに備えていたファンは「待って待って！」「今ですか!?」「アアアアアアアア!!」「来ちゃったよマジで！」と大騒ぎ。

任天堂サポート公式X（Twitter）によると、当初は20時30分終了予定としていたが、22時30分ごろまでメンテナンスを延長。無事完了し、ユーザーからは労いの声が寄せられていた。

無料アップデート（Ver.3.0）では、新たな施設「リゾートホテル」がオープンするほか、「夢の島」「コラボアイテム実装」と遊び方を大幅に拡張。とくに「夢の島」については「自分だけの島を持てるの最高かよ」と好評の声が集まっている。

※アップデート後の各追加要素には、ゲーム内で特定の条件を満たすことで楽しめるようになるものが含まれる

※夢の島のプレイにはNintendo Switch Onlineへの加入（有料）が必要

早速遊んだユーザーからは「嬉しすぎて涙でる」「ねこのぬいぐるみ可愛い」「1日一部屋、のんびり作っていこー」「また時間が消滅する日々が始まる」「収納にある材料をDIYに使えるの、神アプデ過ぎるぅぅ!!」など、楽しんでいる声が寄せられていた。

5年ぶりの無料アップデート、再びコミュニティが活気づくこと間違いなし！ また、「Nintendo Switch 2 Edition」も本日発売。Switch版を持っている人は550円でアップグレードできるので検討してみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：あつまれ どうぶつの森

ジャンル：シミュレーション

販売：任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch

発売日：発売中（2020年3月20日）

価格：6578円

CERO：A（全年齢対象）

タイトル：あつまれ どうぶつの森 Nintendo Switch 2 Edition

ジャンル：シミュレーション

販売：任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2026年1月15日）

価格：7128円

CERO：A（全年齢対象）

※Nintendo Switchソフトをお持ちの方は、550円のアップグレードパスのみの購入で遊ぶことができます。

※「Nintendo Switch 2 Edition」をプレイいただくにはNintendo Switch 2 本体が必要です。

© Nintendo

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2025 The LEGO Group.

© Nintendo