任天堂が1月14日に無料アップデート（Ver.3.0）を配信した「あつまれ どうぶつの森」。その新仕様が、「ユーザーを泣かせに来てる」と話題なので紹介しよう。

本作は、無人島を自由に開拓していくゲーム。さまざまなどうぶつを住民として迎え入れ、自分だけの島を作れるのが魅力だ。

しかし、島に住めるのは最大10人という縛りがあり、こだわりがある場合はお気に入りの子がでるまで厳選する作業も必要だった。その際、新しい子を迎えるために既存住民と「さよなら」することもあった。

そんな中、今回の最新アップデートで追加された「夢の島」では、住民を好きに呼び出せる機能が一つのウリとして紹介されていた。だが実際に遊んでみると、「いま住んでいる住民」だけではなく「これまで出会ったすべての住民」を呼び出せることが判明したのだ。

この仕様が話題を呼び、「完全に泣かせに来てる」「全住民じゃなくて、出会ったことのある子ってところがエモすぎる」「喋れないのだけ残念だったけど嬉しい」「さよならしちゃったけど、また会えるのか」など、感情を揺さぶられているユーザーが多い模様だ。

そのほか、ホテルを統一感のある部屋にコーディネートしたり、ホテル前をカスタマイズして見栄えを良くしてみたりと、「沼にハマってる」「時間と素材とお金が足らない」などアップデートを存分に楽しむ声が寄せられている。

5年ぶりのアップデートで盛り上がりが再燃している「あつまれ どうぶつの森」。久しぶりにSwitchを持ち出したり、Switch 2にお引越しして遊んでみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：あつまれ どうぶつの森

ジャンル：シミュレーション

販売：任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch

発売日：発売中（2020年3月20日）

価格：6578円

CERO：A（全年齢対象）

タイトル：あつまれ どうぶつの森 Nintendo Switch 2 Edition

ジャンル：シミュレーション

販売：任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2026年1月15日）

価格：7128円

CERO：A（全年齢対象）

※Nintendo Switchソフトをお持ちの方は、550円のアップグレードパスのみの購入で遊ぶことができます。

※「Nintendo Switch 2 Edition」をプレイいただくにはNintendo Switch 2 本体が必要です。

© Nintendo