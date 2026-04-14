任天堂は4月14日、Nintendo Switch／Nintendo Switch 2用ソフト「あつまれ どうぶつの森」にて、無料アップデート（Ver.3.0.2）を配信した。

今回のアップデートでは、「どうぶつの森」シリーズ25周年分の感謝を込めて、「はっぱのオブジェ」を全プレイヤーにプレゼントしている。アップデートするだけで、自宅のポストからもらえる。

実際にゲームに入ってみると、開発スタッフからのお手紙が届いている。「た～くさんの じゅうみんのみなさんへ」と書き出し、「これからも じゆうきままに くらしを たのしんでくださいね」と綴られていた。消印が2001年4月となっているのもニクい演出だ。

「どうぶつの森」公式Xも25周年記念イラストを投稿しており、「おめでとうございます！」「これからも応援してます」「25周年、なにか発表しそう」「まさかの四半世紀」「オブジェだけにしてはダウンロードが長かったな…」「コロナ禍の時は心の拠り所でした」など、大きな反響を呼んでいる。

【ゲーム情報】

タイトル：あつまれ どうぶつの森

ジャンル：シミュレーション

販売：任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch

発売日：発売中（2020年3月20日）

価格：6578円

CERO：A（全年齢対象）

タイトル：あつまれ どうぶつの森 Nintendo Switch 2 Edition

ジャンル：シミュレーション

販売：任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2026年1月15日）

価格：7128円

CERO：A（全年齢対象）

※Nintendo Switchソフトをお持ちの方は、550円のアップグレードパスのみの購入で遊ぶことができます。

※「Nintendo Switch 2 Edition」をプレイいただくにはNintendo Switch 2 本体が必要です。

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