「あつまれ どうぶつの森」シリーズ25周年記念で特別なオブジェを無料配布
任天堂は4月14日、Nintendo Switch／Nintendo Switch 2用ソフト「あつまれ どうぶつの森」にて、無料アップデート（Ver.3.0.2）を配信した。
今回のアップデートでは、「どうぶつの森」シリーズ25周年分の感謝を込めて、「はっぱのオブジェ」を全プレイヤーにプレゼントしている。アップデートするだけで、自宅のポストからもらえる。
実際にゲームに入ってみると、開発スタッフからのお手紙が届いている。「た～くさんの じゅうみんのみなさんへ」と書き出し、「これからも じゆうきままに くらしを たのしんでくださいね」と綴られていた。消印が2001年4月となっているのもニクい演出だ。
「どうぶつの森」公式Xも25周年記念イラストを投稿しており、「おめでとうございます！」「これからも応援してます」「25周年、なにか発表しそう」「まさかの四半世紀」「オブジェだけにしてはダウンロードが長かったな…」「コロナ禍の時は心の拠り所でした」など、大きな反響を呼んでいる。
【お知らせ】— どうぶつの森 (@doubutsuno_mori) April 14, 2026
「どうぶつの森」シリーズが生まれてから、本日で25年が経ちました。
楽しんでいただいたすべての皆さま、ありがとうございます。
これからも、どうぞよろしくお願いします。 pic.twitter.com/lxslB8Wa9j
【ゲーム情報】
タイトル：あつまれ どうぶつの森
ジャンル：シミュレーション
販売：任天堂
プラットフォーム：Nintendo Switch
発売日：発売中（2020年3月20日）
価格：6578円
CERO：A（全年齢対象）
タイトル：あつまれ どうぶつの森 Nintendo Switch 2 Edition
ジャンル：シミュレーション
販売：任天堂
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：発売中（2026年1月15日）
価格：7128円
CERO：A（全年齢対象）
※Nintendo Switchソフトをお持ちの方は、550円のアップグレードパスのみの購入で遊ぶことができます。
※「Nintendo Switch 2 Edition」をプレイいただくにはNintendo Switch 2 本体が必要です。
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