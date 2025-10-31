任天堂は10月30日、「あつまれ どうぶつの森 Nintendo Switch 2 Edition」の発売と「あつまれ どうぶつの森」の無料アップデート（Ver.3.0）の配信が2026年1月15日に決定したと発表。

同作はNintendo Switch用ソフトとして2020年に発売し、2025年時点で4800万本を販売する人気タイトル。2021年に「最後のコンテンツ追加アップデート」と銘打った「Ver.2.0」を配信していたが、今回Nintendo Switch 2版を発売するにあたり「Ver.3.0」を実装することになったようだ。

このサプライズにはファンからも「えっマジ!?」「あまりに突然で心の準備が……」「神アプデありがとうございます!!」「無料でいいのですか!?」「とんでもない量ぶっこまれれて笑うしかない」など、驚きと感謝の声が寄せられている。

「あつまれ どうぶつの森 Nintendo Switch 2 Edition」では、TVモードが4K対応してくっきり綺麗な画面になるほか、Joy-Con 2 のマウス操作にも対応。

また、通信プレイで遊べる人数は最大8人から最大12人に増え、ゲームチャットや別売りのUSBカメラで顔を見ながらワイワイ遊べるように。

※12人で遊べるのは「Nintendo Switch 2 Edition同士かつオンラインプレイのみ」（ローカルプレイには非対応）

※オンラインプレイにはNintendo Switch Onlineへの加入（有料）が必要

無料アップデート（Ver.3.0）では、新たな施設「リゾートホテル」がオープンするほか、「夢の島」「コラボアイテム実装」と遊び方を大幅に拡張。とくに「夢の島」については「自分だけの島を持てるの最高かよ」と好評の声が集まっている。

※アップデート後の各追加要素には、ゲーム内で特定の条件を満たすことで楽しめるようになるものが含まれる

※夢の島のプレイにはNintendo Switch Onlineへの加入（有料）が必要

LEGO®コラボアイテムも登場。ソファーやテーブル、壁紙など色彩豊かな家具や洋服が手に入るように。

amiiboを使えば、「ゼルダの伝説」からチューリさんとミネルさん、「スプラトゥーン」からなぎささんとみさきさんのいずれかが島に遊びに来てくれる。

※キャラはそれぞれ「どちらか一方」のみ出現

※対応amiiboは公式サイトにて確認を

サプライズ発表で界隈が大騒ぎとなった「あつまれ どうぶつの森」。これを機にブームが再燃するかもしれない。発売まで数ヵ月、続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：あつまれ どうぶつの森

ジャンル：シミュレーション

販売：任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch

発売日：発売中（2020年3月20日）

価格：6578円

CERO：A（全年齢対象）

タイトル：あつまれ どうぶつの森 Nintendo Switch 2 Edition

ジャンル：シミュレーション

販売：任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年1月15日

価格：7128円

CERO：A（全年齢対象）

※Nintendo Switchソフトをお持ちの方は、550円のアップグレードパスのみの購入で遊ぶことができます。

※「Nintendo Switch 2 Edition」をプレイいただくにはNintendo Switch 2 本体が必要です。

© Nintendo

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2025 The LEGO Group.

© Nintendo