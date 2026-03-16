任天堂は3月16日、サポート公式X（Twitter）にて、Nintendo Switch 2用の機能「ゲームチャット」に関するネットワークメンテナンスを実施すると告知した。

期間は3月17日9時50分ごろ～11時ごろ。メンテナンス中は、同機能を用いた遊びができなくなるので注意しよう。

ゲームチャットは、Nintendo Switch 2にデフォルトで備わっている、最大12人のフレンドとボイスチャットを楽しめる機能。別売りのUSBカメラを接続すると、ビデオチャット機能でそれぞれの顔を画面に映しながらプレイできる。

発売からしばらくは無料で利用できているが、2026年4月1日からはNintendo Switch Onlineへの加入が必要となる。無料期間がもうじき終わってしまうので、試したことのない人はこの機会に使ってみてはいかがだろうか。

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