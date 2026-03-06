任天堂は3月6日、「あつまれ どうぶつの森 Nintendo Switch 2 Edition」の新CMと、Switch 2版の違いを紹介する映像を公開した。さらに公式の島「Ninten島（にんてんとう）」も更新している。

違いを紹介する映像では、「画面が大きい」「読み込みが速い」「動きがなめらかに」などの進化ポイントを紹介。さらにSwitch 2 Editonにアップグレードすると、「画質がきれいに」「マウス操作でもようがえ」「名前を呼ぶと答えてくれる」といったSwitch 2 ならではの機能も使えると紹介している。

また、任天堂公式の島「Ninten島（にんてんとう）」では、島の住民であるNinaが家を大きくし、新しくお部屋を作ったとのこと。夢で訪れられるので、ぜひ一度遊びに行ってみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：あつまれ どうぶつの森

ジャンル：シミュレーション

販売：任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch

発売日：発売中（2020年3月20日）

価格：6578円

CERO：A（全年齢対象）

タイトル：あつまれ どうぶつの森 Nintendo Switch 2 Edition

ジャンル：シミュレーション

販売：任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2026年1月15日）

価格：7128円

CERO：A（全年齢対象）

※Nintendo Switchソフトをお持ちの方は、550円のアップグレードパスのみの購入で遊ぶことができます。

※「Nintendo Switch 2 Edition」をプレイいただくにはNintendo Switch 2 本体が必要です。

