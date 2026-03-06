任天堂、「あつ森」Switch 2版の違いを紹介 公式の島「Ninten島（にんてんとう）」も更新
任天堂は3月6日、「あつまれ どうぶつの森 Nintendo Switch 2 Edition」の新CMと、Switch 2版の違いを紹介する映像を公開した。さらに公式の島「Ninten島（にんてんとう）」も更新している。
違いを紹介する映像では、「画面が大きい」「読み込みが速い」「動きがなめらかに」などの進化ポイントを紹介。さらにSwitch 2 Editonにアップグレードすると、「画質がきれいに」「マウス操作でもようがえ」「名前を呼ぶと答えてくれる」といったSwitch 2 ならではの機能も使えると紹介している。
また、任天堂公式の島「Ninten島（にんてんとう）」では、島の住民であるNinaが家を大きくし、新しくお部屋を作ったとのこと。夢で訪れられるので、ぜひ一度遊びに行ってみてはいかがだろうか。
【ゲーム情報】
タイトル：あつまれ どうぶつの森
ジャンル：シミュレーション
販売：任天堂
プラットフォーム：Nintendo Switch
発売日：発売中（2020年3月20日）
価格：6578円
CERO：A（全年齢対象）
タイトル：あつまれ どうぶつの森 Nintendo Switch 2 Edition
ジャンル：シミュレーション
販売：任天堂
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：発売中（2026年1月15日）
価格：7128円
CERO：A（全年齢対象）
※Nintendo Switchソフトをお持ちの方は、550円のアップグレードパスのみの購入で遊ぶことができます。
※「Nintendo Switch 2 Edition」をプレイいただくにはNintendo Switch 2 本体が必要です。
© Nintendo
LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2025 The LEGO Group.
© Nintendo