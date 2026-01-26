「カメラがすごいスマホ」と聞いて、最近ではシャオミ製品を思い浮かべる人が多いかもしれません。しかし、世界的な大手スマホメーカーであるOPPO（オッポ）が、その座を奪いかねないほどの「本気」を見せた最新モデルを日本に投入しました。それが今回ご紹介する「OPPO Find X9」です。

このモデルは、OPPOが持つ技術の粋を集めたハイエンドスマートフォンです。手に取った瞬間に伝わる質感の高さ、そして何より世界的な高級カメラブランド「ハッセルブラッド」とタッグを組んで作り上げられたカメラ機能は圧巻。日本向けにFeliCaにも対応しているので、カメラ好きの人はもちろん「せっかく買い替えるなら、すべてにおいて妥協のない最高の1台が欲しい」という人に、自信を持って推せるモデルに仕上がっています。

単に処理が速い、画面がきれいという次元を超え、使うたびに所有する喜びを感じさせてくれる。そんなOPPOの覚悟が詰まったOPPO Find X9の良いところ、気になるところを次のページからわかりやすく解説していきます。

■Amazon.co.jpで購入