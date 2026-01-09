日本HP 新春大祭り2026開催中｜ノートPC福袋など用途別モデルが登場

日本HP公式オンラインストアでは「新春大祭り 2026」を開催中です。ノートPC、デスクトップPC、ゲーミングPCを中心に、用途別の福袋商品が多数掲載されています。

注目のおすすめセール製品

【HPの福袋】ノートパソコン（竹）

122,026円～ 39％オフ

16インチのWQXGAディスプレイを搭載したノートPC福袋。メモリ16GB・1TB SSD構成で、画面の広さを重視したい人や据え置きに近い使い方を想定している人に向いたモデルです。

まとめ

日本HPの新春大祭り2026では、用途別に選びやすい福袋商品が多数掲載されています。すでに完売の商品もあるので、チェックはお早めに！

※購入前に、必ず各商品の価格・在庫・セール期間を公式サイトでご確認ください。