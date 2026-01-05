PC本体＋周辺機器の福袋セットがアツい！ レノボ「年末年始セール」開催中

レノボ公式オンラインストアでは、ただいま「年末年始セール」を開催中です。ノートPCやデスクトップPC、タブレットなどの福袋セットが用意されています。数量限定商品なのでチェックはお早めに。

注目のおすすめセール製品

【ビジネスPC福袋】ThinkPad T14 Gen 6 ILL（14型 Intel）＋おすすめ周辺機器セット

379,940円 → 205,513円 45％オフ

あなたの成功に貢献するビジネスの相棒セット。ビジネス利用に最適なThinkPadの福袋。

【タブレット福袋】Lenovo Tab Plus とペン＆保護カバー

59,840円 → 39,820円 33％オフ

昨年大人気だったセットが再登場。レノボの人気タブレットの福袋セット。

まとめ

レノボの福袋セットは売れ筋PC、ThinkPad、YOGA、ゲーミングPC、デスクトップPC、タブレットの6種用意されています。ぜひチェックしてみてください。

※購入前に、必ず各商品の価格・在庫・セール期間を公式サイトでご確認ください。