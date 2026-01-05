いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第51回
PC本体＋周辺機器の福袋セットがアツい！ レノボ「年末年始セール」開催中
2026年01月05日 10時00分更新
レノボ公式オンラインストアでは、ただいま「年末年始セール」を開催中です。ノートPCやデスクトップPC、タブレットなどの福袋セットが用意されています。数量限定商品なのでチェックはお早めに。
注目のおすすめセール製品
【ビジネスPC福袋】ThinkPad T14 Gen 6 ILL（14型 Intel）＋おすすめ周辺機器セット
379,940円 → 205,513円 45％オフ
あなたの成功に貢献するビジネスの相棒セット。ビジネス利用に最適なThinkPadの福袋。
【タブレット福袋】Lenovo Tab Plus とペン＆保護カバー
59,840円 → 39,820円 33％オフ
昨年大人気だったセットが再登場。レノボの人気タブレットの福袋セット。
まとめ
レノボの福袋セットは売れ筋PC、ThinkPad、YOGA、ゲーミングPC、デスクトップPC、タブレットの6種用意されています。ぜひチェックしてみてください。
※購入前に、必ず各商品の価格・在庫・セール期間を公式サイトでご確認ください。
この連載の記事
-
第50回
トピックス【初セール】HD-2D版「ドラクエI＆II」や「FFタクティクス」が初値引き！ スクエニ「HOLIDAY セール」が超豪華ラインアップで開催中
-
第49回
トピックス最大90％オフ！ コーエーテクモ「Holidayセール」開催中！「真・三國無双 ORIGINS」などが大幅割引
-
第48回
トピックスアディダス公式セール開催中！ 2025年秋冬アイテム＆定番スニーカーが対象
-
第47回
トピックス今年登場した話題のNothing Phone（3a）が15％オフ！ Nothing「ウィンターセール」開催中
-
第46回
トピックスデル「年末年始のおすすめ」セール！ 最新AI PCが最大25%オフ！
-
第45回
トピックスLG年内最後のセール！ 86型4Kテレビが20万円引き、憧れの衣類ケア機「Styler」も対象
-
第44回
トピックスアイリスオーヤマ公式通販「アイリスプラザ」アウトレットセール開催中！ 人気家電・訳あり商品がお得
-
第43回
トピックス人気のヘッドホンが最大50%オフ！ Skullcandy HOLIDAYセール開催中
-
第42回
トピックススーツケースからビジネスバッグまで最大50%オフ！ エース公式サイト「セール」開催中！
-
第41回
トピックスデスク周り・周辺機器がお得に！ サンワダイレクト「クリアランスセール」開催中！
- この連載の一覧へ