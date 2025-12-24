ゴルフ場や公園など広大な芝生エリアの維持管理に特化した芝生管理自動ロボット

RobinX株式会社は12月18日に、同社が開発した芝生管理自動ロボット（自動三連リールモア）について、製造工程を完了し、正式にラインオフしたことを発表した。同製品は、ゴルフ場フェアウェイおよびラフ、サッカー場、公園などの大規模芝生エリアを対象に、芝生維持管理の24時間無人化運用の実現を目的に開発されたという。

同製品は3つのリール刃を搭載し、均一で高精度な芝刈りを効率的に行うという自律走行型ロボット。RobinX.AIが培ってきたフルスタック型AIロボットソフトウェア・ハードウェア一体化ソリューションの知見を活かし、アルゴリズム開発からハードウェア統合、実運用までを一貫して設計したという。

主な機能として、示教モードや自動走行／芝刈り、自動障害検知・停止、自動帰還充電といった基礎機能をはじめ、経路計画や複数エリアでの作業対応といった知能強化、傾斜モニタリングや故障予兆検知の安全対策の機能などを備えているとのこと。これらの機能により、一人で複数台の管理・運用も可能で、コスト削減と作業効率の向上に寄与するとしている。また、電動化による低騒音・環境負荷低減も特徴とのこと。今後は実際の運用環境における活用を進めていくとしている。