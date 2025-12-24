いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第48回
アディダス公式セール開催中！ 2025年秋冬アイテム＆定番スニーカーが対象
2025年12月24日 13時00分更新
アディダス（adidas）では、ただいま2025秋冬アイテムがお得に購入できるセールを開催中です。
今回のセールでは、メンズ・レディース・キッズそれぞれのカテゴリで商品が展開されており、シューズ、ウェア、アクセサリーが対象となっています。ランニング、アウトドアなど用途別のアイテムも多く、日常使いからスポーツシーンまで対応できる構成が特徴です。
注目のおすすめセール製品
14,080円 → 12,320円
アディダスの中でも定番として知られるスニーカー。日常使いしやすいモデルを探している人に向いています。
ADIDAS Z.N.E.パファー クライマウォーム ダウンジャケット
31,900円 → 22,330円
冬向けのダウンジャケットです。複数のカラーが用意され、セール価格で掲載されています。
まとめ
定番スニーカーからスポーツシューズ、秋冬向けウェアまで幅広い商品がプライスダウンされています。このお得な機会にチェックしてみてください。
※購入前に、必ず各商品の価格・在庫・セール期間を公式サイトでご確認ください。
