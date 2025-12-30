今回が2025年最後の原稿となります。年末年始は毎年恒例「2026年！新たに作るべきクレカ」でございます。2023年から始めたこの企画ですが、紹介するクレジットカードが毎度のごとく発行を終了するという憂き目にあっています。残念ではありますが、それだけお得なクレカを紹介している証。今年も自信をもって紹介したいと思います。今年は大手中の大手なので発行終了はないはず。タイミングよく強烈なキャンペーンも実施中ですので最後まで読んだ後、すぐに新規作成してください！！

最高のキャンペーンが始まりました

「三菱UFJ銀行、なんと最大1万円を全員にプレゼントする超激甘キャンペーン！獲得方法をお伝えします」で紹介したキャンペーン。4つ中3つをクリアして現金7500円が12月16日に振り込まれました。やったことは以下の3つです。

1.「三菱UFJカード」の銀行アプリへの連携

2.「三菱UFJeスマート証券」口座の銀行アプリへの連携

3.「COIN+」への「三菱UFJ銀行」口座の登録

現金を一切使わず、こんな簡単なことをしただけで7500円の現金がもらえる黒字キャンペーン。余談ですが「三菱UFJeスマート証券」の開設キャンペーンでも2万円入金予定です。さすがの「三菱UFJフィナンシャル・グループ」です。ですので今回皆さんにおすすめするクレカは「三菱UFJカード」です。「三菱UFJ銀行」口座を持っているならば、もう作りましょう。作るだけでお得。最高のキャンペーンも始まりました。こちらです。

【三菱UFJ銀行口座保有者限定 三菱UFJカード入会キャンペーン】 キャンペーン期間：2025年12月15日（月） ～ 2026年3月31日（火） 対象者：三菱UFJ銀行の普通預金口座をお持ちの方（2025年9月30日時点）

こちらの激甘キャンペーンの参加条件は3つです。すべて達成すればOKとなります。