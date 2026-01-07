Lenovo、SteamOS版「Legion Go 2」ついに発表！

レノボは1月6日、米国で開催された国際見本市「CES 2026」内で、SteamOSを搭載した携帯ゲーミングPC「Legion Go（第2世代）」を発表した。発売は2026年6月を予定している。

Legion Go（第2世代）は、8.8型ディスプレーの左右にコントローラーを装着する形式の携帯ゲーミングPC。最大構成時の主な仕様は、それぞれ以下のとおりだ。

●「Legion Go（第2世代／SteamOS版）」の概要 ※各スペックは最大構成時 ディスプレー：PureSight OLED 8.8型

CPU：AMD Ryzen Z2 Extreme

メモリー：LPDDR5X 32GB

内蔵ストレージ：PCIe SSD 2TB

外部ストレージ：microSD 最大2TB

OS：SteamOS

OSには、ゲーム配信サービス「Steam」に最適化したLinuxディストリビューションの「SteamOS」を採用。Windowsや他のデスクトップ向けLinuxと異なり、良くも悪くもSteamユーザー向けの作りとなっていることが特徴だ。

対応作品は、Steamで配信中の「SteamOSで動作することが確認されたWindows向けゲーム」など。ただし、動作確認済みの作品でも、部分的な不具合などが残っているケースがあるため気を付けたい。

購入を検討している人は、事前にプレーの予定の作品の対応状況を確認しておこう。