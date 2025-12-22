デル「年末年始のおすすめ」セール！ 最新AI PCが最大25%オフ！

デル（Dell）は現在、「年末年始のおすすめ」セールを開催中です。最新のAI PC（Copilot+PC）などが、一年を締めくくるにふさわしい特別価格で提供されています。

対象製品が最大25%オフという大幅割引に加え、通常10日間の返品期間が30日に延長されています。

目玉商品が多数

Dell 16 Plus 2-in-1ノートPC

329,000円 → 246,720円（25％オフ）

「クリエイティブ キャンバス」と称される通り、360度回転する2-in-1設計。最新のAI PC（Copilot+ PC）としての機能を備え、割引額も非常に大きい目玉商品です。

Dell 16 PremiumノートPC

679,500円 → 577,508円（15％オフ）

複雑な動画編集や3Dデザインにも対応する、デルのフラッグシップ。最新のRTX 5070と4K OLEDディスプレイを搭載した、妥協のない1台です。

注目ポイント

返品期間が30日に延長: 通常10日間の返品期間が、今だけ30日に大幅延長されています。

まとめ

性能、価格、そして30日間返品OKなデルの年末年始セール。特に2025年モデルの最新AI PCを狙っている方は要チェックです！

※購入前に、必ず各商品の価格・在庫・セール期間を公式サイトでご確認ください。