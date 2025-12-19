Video Agent「LOOV」、プレゼン動画視聴者の質問にAIが回答する「リアルタイム対話機能（β版）」リリース

株式会社LOOVは12月16日に、同社が提供するVideo Agent「LOOV（ルーブ）」において、AIによる「リアルタイム対話機能（β版）」のリリースを発表した。視聴者は「LOOV」でプレゼンを視聴中にテキストまたは音声で質問でき、AIエージェントがリアルタイムで回答するという。

「LOOV」は、AIを活用して顧客の属性に応じたプレゼンを自動化する「Video Agent」を作成し活用できるというソリューション。顧客に応じた情報提供に加え、視聴データや顧客データを取得し活用することで、企業のDXを促進する。営業やマーケティング、カスタマーサクセス領域を中心とした顧客向け「プレゼン自動化」をはじめ、採用時の企業説明会やカジュアル面談、入社後のオンボーディングといったHR業務、代理店や販売店向けのオンボーディングやトレーニングなどの業務効率化と成果向上を支援するという。

今回リリースした「リアルタイム対話機能（β版）」では、視聴者（情報受信者）がプレゼンの視聴中に、テキストまたは音声で質問入力できる。これに対してAIエージェントが、事前に設定された資料やWebサイト、PDFなどのコンテンツ情報を参照しながら、リアルタイムで回答するという。

これにより、顧客向けの営業プレゼンや社内研修、カスタマーサクセスなどにおいて、視聴者の疑問を即座に解消し、エンゲージメント向上に寄与することが期待されるとしている。