Carnot、米アクセラレーターY Combinatorに採択　プロダクトの品質向上やグローバル市場への進出を加速

株式会社Carnotは12月17日に、米国のアクセラレーター Y Combinator（以下、YC）に採択されたことを発表した。YCはシリコンバレーを拠点とし、DropboxやAirbnbなどを輩出したスタートアップ支援プログラム。選考を通過したスタートアップに投資・メンタリング・ネットワーキングなど多面的な支援を行っているという。同社によると、日本発の生成AI領域のスタートアップとしてはCarnotが初めて選出されたとのこと。

Carnotは、生成AIを活用したノーコードワークフローツール「Jinba」を展開している。「Jinba」はチャットでの指示でAIが自動的にワークフローを生成。専門知識を持たない人でもカスタマイズ型の業務効率化用のAIワークフロー、AIエージェントを構築できるとのこと。リリースから1年間で、東証一部上場の金融・製造・貿易・保険など多様な分野の企業での導入が進んでいるという。

同社では、今回のYC採択を通じてグローバルなネットワークが広がることを契機として、プロダクトの開発と国際展開を推進し、プロダクトの品質向上とユーザー価値の創出に注力していくとのこと。また、今後は北米を中心に海外拠点の構築も進め、グローバル市場への本格進出を加速していくとしている。