東京駅の手土産番付が更新！「これ買っておけばバッチリ」な新・定番商品8選
グランスタ東京が、2025年に発売した新商品「東京駅限定手土産（スイーツ）新定番8商品」を発表しました。帰省土産に悩んでいる方必見！ 私も参考にします。
迷ったらグランスタに行け！
2025年にグランスタ東京で発売した新商品「東京駅限定手土産（スイーツ）新定番8商品」をご紹介します。
CREAMY BAKED CHEESECAKE（4個入り） ※グランスタ東京店限定パッケージ
4個入 ￥1,782（税込）
Mr. CHEESECAKE（グランスタ東京／改札内B1 銀の鈴エリア）
生地にクリームチーズのフィリングを絞り、さらにパルミジャーノ・レッジャーノを練り込んでしっとりと仕上げたチーズケーキ。生地の上にもチーズを振りかけ、口に運ぶ瞬間から香ばしさと旨味が感じられます。
チャンククッキー（プレーン）
1枚 ￥480（税込）
Brick bake bakers by Pâtisserie ease（ブリック ベイク ベイカーズ バイ パティスリー イーズ）（グランスタ東京／改札内B1 銀の鈴エリア）
外はザクッと、中はしっとりとしたアメリカンスタイルのクッキー。全粒粉を使用した生地に、ほどよい甘さのチョコレートとたっぷりのアーモンドとカシューナッツを混ぜ込みました。
マドレーヌ レモンとオレンジ
6個入 ￥1,850（税込）
COCORIS（ココリス） （グランスタ東京／改札内1F 中央通路エリア）
レモンとオレンジのピールを混ぜ込み、ふっくらと焼き上げたマドレーヌ。レモン風味のグラサージュが、“シャリッ、ふわっ”とした食感を演出。レモンとオレンジの爽やかな風味がたまりません。
Calbee+×東京ばな奈 炙りおさつチップス 熟成芋の発酵バター味
4袋入 ￥1,047（税込）
じゃがボルダ（グランスタ東京／1F改札内 吹き抜けエリア）
熟成し甘みが増したさつまいも「紅天使」を厚切りにカットし、最後に炙って味に深みをプラス。味付けは和食の名店「広尾 小野木（おのぎ）」が監修し、噛めば噛むほど濃厚なコクが口いっぱいに広がります。
ほかにもサンドクッキーやマカロンなどバラエティ豊かなラインアップ。どれも東京駅でしか買えないところも喜ばれポイント高い！
サンドクッキー〔マスカルポーネ＆ヘーゼルナッツ〕
9個入 ￥1,296（税込）
THE DROS（ザ・ドロス）（グランスタ東京／改札内B1F 銀の鈴エリア）
チーズケーキナウ ショコラアソート 10個入
10個入（カマンベール&エダム・ショコラ 各5個） ￥2,484 （税込）Now on Cheese♪ Hello, Tokyo Station！（グランスタ東京／改札内1F 中央通路エリア）
キャラメルバターサンドイッチ
4個入 ￥1,580（税込）
(NO) RAISIN SANDWICH（グランスタ東京／改札内1F 吹き抜けエリア）
マカロンボックス“Suicaのペンギン”
1箱 ￥4,914円～（税込）
LADURÉE（ラデュレ）（グランスタ東京／改札内1F 吹き抜けエリア）
グランスタ東京
住所：東京都千代田区丸の内１丁目９−１ JR東日本 東京駅構内 B1～1F