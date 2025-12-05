JR東日本「駅弁頂上決戦2025」結果発表、今年は群馬のあの名作駅弁が頂点に！ 冬の東京駅に日本の美味い弁当がずらり

東日本各地の駅弁を紹介する駅弁頂上決戦「駅弁味の陣」。14回目の今年も、一般投票12,776票の中からもっとも総合評価が高い「駅弁大将軍」が決まりました。信越線・荻野屋の「140周年記念 峠の釜めし」です！

あなたの推し駅弁もランクインしてるかも

駅弁頂上決戦「駅弁味の陣2025」で、WEB投票・「味」「盛付」「掛け紙」の評価が最も高かった駅弁「駅弁大将軍」が決定しました。

投票した方からは「具のひとつひとつに丁寧な味付けで、峠の釜めしは最高！」「昔ながらの伝統の味と、当時の駅弁売りの方々の思い出が甦る」などのコメントが寄せられました。この釜の容器も可愛いですよね。

「駅弁副将軍」には「山形牛すきやき牛肉重」が輝きました。

こちらも「甘辛味が、もう一口と進み、アッと言う間に完食してしまいました。リピートします」「毎日食べたいくらい大満足でした」と投票した方からの熱いコメントが。ほかにもいろいろな駅弁が「味覚賞」「エリア賞」などを受賞しているので、駅弁選びの参考になりそうです。