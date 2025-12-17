一粒でも幸せな高級チョコ「ジャンドゥーヤ」が3万6000円分！　新年から浴びるように幸福を食べたい人のカファレル福袋

イタリア・トリノ発の老舗チョコレートブランド「Caffarel（カファレル）」。各店で超お得な福袋が販売されます。チョコ好きなら見逃せない！

数量限定でお得な福袋販売

カファレル グランスタ東京店では、2026年1月1日(木)から福袋が登場します。

福袋Aセット（カファレル グランスタ東京店・カファレル神戸北野本店限定）

価格：￥10,800(税込)

内容量：

カンパーナ、ジャンドゥーヤ450g、ジャンドゥーヤビター450g、きのこポット（オレンジ）、てんとう虫とミニハートセット

※福袋にはカファレルオリジナル不織布バッグを1点プレゼント

※売切れ次第終了

総額36,000円相当の商品を詰め合わせた、カファレルの人気商品の大容量セット。超お得な機会をお見逃しなく！

カファレル グランスタ東京店

住所：東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 東京駅地下１階グランスタ内