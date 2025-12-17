一粒でも幸せな高級チョコ「ジャンドゥーヤ」が3万6000円分！ 新年から浴びるように幸福を食べたい人のカファレル福袋
イタリア・トリノ発の老舗チョコレートブランド「Caffarel（カファレル）」。各店で超お得な福袋が販売されます。チョコ好きなら見逃せない！
数量限定でお得な福袋販売
カファレル グランスタ東京店では、2026年1月1日(木)から福袋が登場します。
福袋Aセット（カファレル グランスタ東京店・カファレル神戸北野本店限定）
価格：￥10,800(税込)
内容量：
カンパーナ、ジャンドゥーヤ450g、ジャンドゥーヤビター450g、きのこポット（オレンジ）、てんとう虫とミニハートセット
※福袋にはカファレルオリジナル不織布バッグを1点プレゼント
※売切れ次第終了
総額36,000円相当の商品を詰め合わせた、カファレルの人気商品の大容量セット。超お得な機会をお見逃しなく！
カファレル グランスタ東京店
住所：東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 東京駅地下１階グランスタ内
文 / オシミリン（LoveWalker編集部）
大阪生まれ。
趣味は読書と写真を撮ること、おいしいものを食べておいしいお酒を飲むこと。