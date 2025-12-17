「I'm donut ?」の平子良太シェフ、今年最も人気だったソバープを「年越しソバープ」として大晦日限定で復活。ダジャレにしても1日限りは辛すぎる～！

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

「SOBAP」ショーケースイメージ

　年末といえば年越しそば。今年は「そば粉」クレープで年越しなんていかがでしょうか。

　「SOBAP グランスタ東京店」では、年末年始限定商品を販売します。12月31日（水）限定商品と、1月4日（日）まで販売する限定商品があるので、どちらも年越しクレープとして食べられます。

　というか、大晦日限定商品って何！ 人気商品なんだからもうレギュラーでよくない！？ 辛すぎる！

令和の年越しそばはクレープだ

　「SOBAP グランスタ東京店」で、年末年始限定商品を販売します。

マンゴーココナッツ
1個　￥500（税込）
販売期間：12月31日（水）のみ

「SOBAP グランスタ東京店」の「マンゴーココナッツ」

　今年1年で最も人気だったソバープ「マンゴーココナッツ」が再登場。とろける食感の生のアップルマンゴーがゴロリと入っていて美味！　自家製カスタードとマンゴーソースも入っていて、まるでマンゴープリンのような味わいです。

苺のクリーム大福
1個　￥580（税込）
販売期間：12月31日（水）～1月4日（日）

「SOBAP グランスタ東京店」の「苺のクリーム大福」

　もっちりとした求肥の中に、苺とカスタードを包んだソバープの「苺大福」。自家製あんこの優しい甘さと苺のフレッシュさの相性は言わずもがな。金粉があしらわれていて年末年始の手土産にもぴったりです。

SOBAP　グランスタ東京店
住所：東京都千代田区丸の内1丁目9番1号　JR東日本東京駅構内１F　丸の内北口改札内横
営業時間：8:00～22:00、日・祝8:00～21:00　※翌日が休日の場合は、22:00まで営業
　　　　　※12/27(土) 　7:00〜22:00
　　　　　　12/28(日) 　8:00〜21:00
　　　　　　12/29(月) 　7:00〜22:00
　　　　　　12/30(火) 　8:00〜22:00
　　　　　　12/31(水)　 8:00〜20:00
　　　　　　1/1(木)〜1/3(土)　 9:00〜20:00
　　　　　　1/4(日) 　8:00〜21:00
※グランスタ東京の営業時間に準ずる

