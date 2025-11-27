江戸時代から続く「新宿の胡麻油」、あきる野の醤油で作った「旨辛ねぎ醤油ダレ」──まだ知らない東京が見つかる「トーキョー・オリジナルス」

2025年12月19日（金）で誕生1周年を迎える「トーキョー・オリジナルス」。新たに新商品が登場します。手土産にも、自分用にもぴったりなラインアップです。

「トーキョー・オリジナルス」新商品

2025年12月4日（木）から東京駅を中心に展開する土産セレクトショップ「HANAGATAYA」にて「トーキョー・オリジナルス」新商品７点が発売されます。

「トーキョー・オリジナルス」は、東京に由来するもの、本質的でこだわりがあるもの、東京に縁のある素材、商品、コトなどから構成されるブランドです。

鉄板焼き煎餅 胡麻油

価格：￥760（税込）

鉄板焼きならではの香ばしく、さくさくとした食感の生地に、ごま油と塩、すりごまをまとわせています。口の中に広がるごま油の芳醇な香りと味わいは、「関根油店」がつくる黄金色の逸品を使用。

チャイパウダー 狭山丘陵の抹茶チャイ&黒豆きなこ塩麦チャイ

価格：￥1,530（税込）

「uRn.chAi&TeA」が東京の素材「狭山丘陵の抹茶」と「伊豆大島の海塩」を使用して作りました。苦味とうまみを引き立てた抹茶のチャイと、きなこの香ばしさにほんのり塩味のアクセントが効いたチャイのセット。それぞれを活かしつつスパイスの心地よい刺激をたのしめます。

旨辛ねぎ醤油ダレ、甘味噌ごまダレ、レモン塩にんにくダレ

価格：各￥940（税込）

旨辛ねぎ醤油ダレは、「近藤醸造の丸大豆醤油」にたっぷりのねぎと胡麻、唐辛子の粉が入った具沢山のかけダレ。辛味は強くなく、旨辛な醤油として使用できます。

甘味噌ごまダレは、「糀屋三郎右衛門」の甘口味噌に、たっぷりのごまを加えた濃厚なごまダレ。相性抜群の味噌とごま。練りごまも加わり調味された満足いく仕上がりに。

レモン塩にんにくダレは、国産レモンの果汁、果肉を使用。「伊豆大島の海塩」やにんにくが加わり、爽やかさとうまみのある一品に。

牛肉しぐれ煮

価格：￥950（税込）

豚肉ねぎみそ

価格：￥702（税込）

東京上野の老舗「酒悦」がお届けする二品は、千切りの生姜がしっかり効いた牛肉しぐれ煮と江戸甘味噌と白味噌を使用した優しい甘みのある豚肉ねぎみそ。ご飯のお供やおつまみにおすすめです。

「トーキョー・オリジナルス」取扱い店舗

東京駅：HANAGATAYA東京南乗換店、HANAGATAYAグランスタ東京中央通路店

品川駅：HANAGATAYA品川南店

上野駅：HANAGATAYAエキュート上野店、HANAGATAYA上野中2階店、HANAGATAYA上野新幹線店

※店舗によって取扱商品は異なります。