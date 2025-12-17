「おたべ」の会社が作った「和のラングドシャ」和・洋菓子のいいとこ取りで帰省土産、年始の挨拶なんにでも使える！
たくさんの親戚が集まる機会も多い年末年始。お年寄りから子供まで喜ぶ手土産選び、悩みますよね。そんな時は、「MIYUKA」の和洋折衷なラングドシャがピッタリかも！
あずきと米粉のやさしい風味のラングドシャ
グランスタ東京などに店を構える「MIYUKA」では、「花紫」を12月18日（木）より発売しました。
花紫
価格：￥1,280（税込）
お花にも見えるMIYUKAのロゴマークをかたどった「花紫」は、米粉の軽やかさとあずきのやさしい風味が調和する、繊細な焼き菓子。一箱にたっぷり14枚入りで、大人数で集まるシーンにも最適です。
MIYUKA グランスタ東京店
所在地：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅 地下1階 改札内 グランスタ東京 銀の鈴エリア
営業時間：平日・土 8:00～22:00、日・祝日 8:00～21:00
＊連休の場合は、連休最終日のみ21:00閉店
定休日：なし
文 / オシミリン（LoveWalker編集部）
大阪生まれ。
趣味は読書と写真を撮ること、おいしいものを食べておいしいお酒を飲むこと。