「おたべ」の会社が作った「和のラングドシャ」和・洋菓子のいいとこ取りで帰省土産、年始の挨拶なんにでも使える！

たくさんの親戚が集まる機会も多い年末年始。お年寄りから子供まで喜ぶ手土産選び、悩みますよね。そんな時は、「MIYUKA」の和洋折衷なラングドシャがピッタリかも！

あずきと米粉のやさしい風味のラングドシャ

グランスタ東京などに店を構える「MIYUKA」では、「花紫」を12月18日（木）より発売しました。

花紫

価格：￥1,280（税込）

お花にも見えるMIYUKAのロゴマークをかたどった「花紫」は、米粉の軽やかさとあずきのやさしい風味が調和する、繊細な焼き菓子。一箱にたっぷり14枚入りで、大人数で集まるシーンにも最適です。

MIYUKA グランスタ東京店

所在地：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅 地下1階 改札内 グランスタ東京 銀の鈴エリア

営業時間：平日・土 8:00～22:00、日・祝日 8:00～21:00

＊連休の場合は、連休最終日のみ21:00閉店

定休日：なし