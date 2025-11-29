「かわいい！」と「美味い！」以外の語彙力を失うと評判の「ピカチュウ東京ばな奈」、ふたたび東京駅に

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

大人も子供も虜になってしまうキャラクター、ピカチュウ。そんなかわいいピカチュウが「東京ばな奈」になった「ピカチュウ東京ばな奈」が12月10日からJR東京駅で購入できます。

JR東京駅に「ピカチュウ東京ばな奈」が出現

2025年12月10日(水)～12月21日(日)まで、「HANAGATAYAグランスタ東京中央通路店 催事」にて「ポケモン東京ばな奈」を販売します。

ピカチュウ東京ばな奈「見ぃつけたっ」バナナのみ風

価格：4個入 ￥842（税込)、8個入 ￥1,512（税込)、12個入 ￥2,149（税込)

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

かわいさマックスの「ピカチュウ東京ばな奈」は、愛くるしいピカチュウ模様に焼きあげたふかふかスポンジケーキに、「ナナのみ」をイメージした“ナナのみ風とろ～りバナナカスタードクリーム”がたっぷりはいっています。

スポンジケーキの模様は６種類。注目はハート模様がついたごきげんな“ハート付きピカチュウ”。ときどきしか出現しないので、出会えたらいいことあるかも…！

ポケモン東京ばな奈 はみ出しチョコのクッキーサンド

価格：24枚入 ￥2,592（税込)

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

「はみ出しチョコのクッキーサンド」は、バナナヨーグルト味とキャラメルマキアート味の2つのおいしさをIN。バナナヨーグルトチョコレートをサンドしたクッキーにはピカチュウの絵柄を、キャラメルマキアートチョコレートをサンドしたクッキーにはイーブイの絵柄をそれぞれ描いています。シャリシャリッと軽やかに香ばしく焼きあげたラングドシャクッキーにショコラを思いっきりはみ出すことで、ショコラの存在感もサクサクのクッキーも一緒に楽しめます。

ポケモン東京ばな奈 はみ出しチョコのクッキーサンド スペシャル缶(ピカチュウ)

価格：12枚入 ￥1,998（税込)

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

蓋にも側面にも表情やポーズの異なるピカチュウをデザイン。頬をついて見つめるピカチュウや、ウインクしたピカチュウなど、どの表情もとってもキュート。

また、ピカチュウ缶にはスペシャルステッカーがついてきます。ステッカーのデザインは全部で6種類。どの絵柄が出るかはあけてみてのお楽しみ！

ポケモン東京ばな奈 はみ出しチョコのクッキーサンド スペシャル缶(イーブイ)

価格：12枚入 ￥1,998（税込)

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

かわいすぎるデザインのイーブイ缶。蓋にも側面にも表情やポーズの異なるイーブイをデザインしました。振り返りすがたのイーブイや、ウィンクするイーブイも。きらきらなひとみに、もうメロメロになっちゃいそう！

イーブイ缶ももちろんスペシャルステッカーつき。ステッカーのデザインは全部で6種類。どの絵柄が出るかはあけてみてのお楽しみ！

HANAGATAYAグランスタ東京中央通路店 催事

期間：2025年12月10日(水)～12月21日(日)

場所：HANAGATAYAグランスタ東京中央通路店 催事