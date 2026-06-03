これは喉が鳴る！ 東北産クラフトビールをまとめて味わえる3日間「東北地ビールフェスティバル in 秋田」開催

6月12日（金）から14日（日）までの3日間、秋田市のエリアなかいち にぎわい広場で、東北・北海道のクラフトビール50種類以上とご当地グルメを楽しめる屋外フェス「東北地ビールフェスティバル in 秋田 2026」が開催されます。

東北地ビール祭り！

「クラフトビールは気になるけれど、何を選べばいいかわからない」。そんな人こそ立ち寄りやすいイベントです。会場には、フルーティーで苦味のやわらかい一杯から、香ばしい黒ビール、しっかりコクを感じるタイプまで幅広くそろい、飲み比べ感覚で自分の“好き”を見つけられます。東北各地のブルワリーを一度に回るような3日間、と言えば、このフェスの魅力がいちばん伝わるかもしれません。

さらに会場では「ご当地グルメフェスティバル」も同時開催。ビールに合うおつまみはもちろん、地元の味を気軽に楽しめるフードも並ぶため、お酒を飲まない人や家族連れでも過ごしやすいのがうれしいポイントです。造り手と直接話しながら味わえるのも、クラフトビールイベントならでは。どんな思いで造られたのかを知ると、一杯のおいしさも少し変わって感じられそうです。

金曜は16時スタートなので、仕事帰りにふらっと寄るのにもぴったり。週末のおでかけ先としても選びやすく、初夏の秋田で気持ちよく過ごせる3日間になりそうです。次の一杯を探しに、この週末は会場へ足を運んでみては？

東北地ビールフェスティバル in 秋田 2026

（ご当地グルメフェスティバル同時開催）

●開催期間： 2026年6月12日（金）～ 6月14日（日）

●開催時間：12日（金） 16:00 ～ 21:00

13日（土） 11:00 ～ 20:00

14日（日） 11:00 ～ 17:00

●会場：エリアなかいち にぎわい広場

●住所：秋田県秋田市中通1丁目4-1