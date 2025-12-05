帰省の手土産探しは「御年賀パッケージ」もある東京駅手土産ランキング6年連続1位の「ココリス」に直行でOK！

「東京駅限定 定番手土産売上ランキング」で6年連続1位に輝いているのが「COCORIS（ココリス）」のスイーツ。年始にぴったりなお年賀パッケージが登場して、帰省時のお土産にも喜ばれそうです。

手土産に迷ったらコレ！

“太陽をいっぱい浴びた、木の実をあじわうお菓子”がコンセプトの「ココリス」が、「ココリスセレクション 御年賀パッケージ」を販売します。

ココリスセレクション 御年賀パッケージ

12個入：￥3,348（税込）

内容：サンドクッキー：ヘーゼルナッツ×4、木苺×4、フィナンシェ：メープルマロン×4

発売日：2025年12月15日(月)～

※数量限定につき、無くなり次第終了となります。

人気の焼き菓子3種が楽しめるセレクション。ヘーゼルナッツとチョコレートのサンドクッキー『ヘーゼルナッツ』と、木苺の爽やかな酸味が楽しめるサンドクッキー『木苺』、マロンの濃厚な味わいとメープルが香るフィナンシェ『メープルマロン』を詰め合わせました。金箔文字のパッケージが新年にぴったり！

COCORIS （ココリス）グランスタ東京店

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1

JR東日本東京駅1階グランスタ東京駅構内