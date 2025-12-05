帰省の手土産探しは「御年賀パッケージ」もある東京駅手土産ランキング6年連続1位の「ココリス」に直行でOK！
「東京駅限定 定番手土産売上ランキング」で6年連続1位に輝いているのが「COCORIS（ココリス）」のスイーツ。年始にぴったりなお年賀パッケージが登場して、帰省時のお土産にも喜ばれそうです。
手土産に迷ったらコレ！
“太陽をいっぱい浴びた、木の実をあじわうお菓子”がコンセプトの「ココリス」が、「ココリスセレクション 御年賀パッケージ」を販売します。
ココリスセレクション 御年賀パッケージ
12個入：￥3,348（税込）
内容：サンドクッキー：ヘーゼルナッツ×4、木苺×4、フィナンシェ：メープルマロン×4
発売日：2025年12月15日(月)～
※数量限定につき、無くなり次第終了となります。
人気の焼き菓子3種が楽しめるセレクション。ヘーゼルナッツとチョコレートのサンドクッキー『ヘーゼルナッツ』と、木苺の爽やかな酸味が楽しめるサンドクッキー『木苺』、マロンの濃厚な味わいとメープルが香るフィナンシェ『メープルマロン』を詰め合わせました。金箔文字のパッケージが新年にぴったり！
COCORIS （ココリス）グランスタ東京店
住所：東京都千代田区丸の内1-9-1
JR東日本東京駅1階グランスタ東京駅構内