売ってるもの全部が「当たり」の岡田謹製 あんバタ屋の新作「あんバタガレット 宇治抹茶」、打率10割記録を更新

12月22日（月）から、グランスタ東京に「岡田謹製 あんバタ屋」が期間限定で出店。新作の「あんバタガレット 宇治抹茶」を先行販売します。

あんことバターのテッパンの組み合わせに抹茶をプラス。どう考えても間違いなく美味しい組み合わせ。今回も外れなしのフルスイングで打率10割キープです！

帰省直前に新作先行販売なんてラッキー

12月22日（月）から、新幹線北乗り換え口前に期間限定出店する「岡田謹製 あんバタ屋」で新作スイーツを先行販売します。

あんバタガレット宇治抹茶

￥2,160（税込）

内容量：5個

発酵バターの旨味を存分に引き立てたガレット生地に、香り高い宇治抹茶を使って上品な味わいに。北海道千歳産「えりも小豆」で作ったあんこの風味と、醗酵バターの芳醇なコクが絶妙なバランスです。

岡田謹製 あんバタ屋

出店期間：2025年12月22日(月)～2026年1月12日（月・祝） 8:00～21:00

※12/26：7:00～22:00、※12/27～12/30：6:00～22:00、※1/10： 7:00～21:30、※12/31～1/3 及び最終日： 8:00～20:00

開催場所：JR東京駅 グランスタ東京（改札内1階） 新幹線北乗り換え口前