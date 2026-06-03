今、日本中の大河ファンが熱い視線を注いでいるのが、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』。仲野太賀演じる主人公・小一郎（豊臣秀長）と、池松壮亮演じる奔放な兄・藤吉郎（秀吉）。「あいつとなら、天下も取れる」。そんな熱い兄弟の絆と、歴史の表舞台に立たずとも天下統一を陰で泥臭く支え続けた“最強の弟”の姿に、毎週胸を熱くしている方も多いはず。

年末恒例のムック『戦国LOVEWalker 2026』でも大特集したこの『豊臣兄弟!』だが、その主人公である秀長にとって、まさに人生の集大成と言える特別な居城になったのが、奈良県大和郡山市にある「郡山城」。

「秀吉兄弟上下五千程ニテ被入訖、両門跡三輩老若・堂方・衆徒・承仕・専當・仕丁・社家衆・神人衆•地下人并東大寺衆悉御迎二参向了、（以下略）」

天正13年（1585年）9月3日、大和・紀伊・和泉を領有した羽柴秀長は、兄の秀吉、最愛の妻・慶（ちか）や家臣たちとともに約5000人の軍勢を率いて郡山城へ入城したが、この記述は、興福寺の塔頭である多聞院の僧・英俊による「多聞院日記」の一節である。

今回は、この郡山城の散策が、なぜ単なる史跡巡りにとどまらない、大河ドラマとリンクした「時空を超える体験」になるのか。その背景にある3つの視線を説明した上で、歴史ファンなら絶対に外せない大和郡山城の「おすすめスポットベスト5」へと案内する。

郡山城の歴史散歩が「時空を超える体験」になる3つの視線

1. 天下人の影として生きた「最強の弟」の人生の集大成

「彼がもう少し長生きしていれば、豊臣家は滅びなかったかもしれない」。後世の歴史家にそう言わしめるほど、豊臣秀長は政権内で極めて重要なバランサーだった。九州平定や四国征伐での大名間の利害調整、そして時には暴走しがちな兄の政策を命がけで諌めるなど、諸大名と秀吉の間のクッション役として奔走し続けた「天下人の影」。

そんな彼が、ついに大和大納言として自らの理想の国づくりを具現化したのが郡山城。城内や城下町を歩くことは、兄の天下取りを一人で背負い続けた名宰相の、人生の集大成とも言えるキャンバスを歩くことと同義なのだ。

2. 巨大寺社勢力と大坂城の背後を睨む「畿内統治の要石」としての絶妙な立地

なぜ、秀長はこの場所を選んだのか。それは大和郡山が地理的・軍事的に「畿内統治の要石（キーストーン）」だったからだ。当時の大和国は、興福寺をはじめとする強大な寺社勢力が長年支配してきた、一筋縄ではいかない土地柄。ここに巨大な近世城郭を築くことは、古い権威に対する「新たな支配者」の強烈なデモンストレーションだった。

同時にここは、紀伊や伊勢、京都方面からの街道が交差する交通の要衝。ここに大軍を置くことで、兄・秀吉の居城を背後から完璧に守る「大坂城の南東の最重要拠点」として機能したのだ。

3. 「大河ドラマ館」もオープン！ 400年の時を超えて繋がる金魚と秀長さんへの愛

秀長は秀吉政権の基本方針に沿って自由経済の振興を推進し、現代の大和郡山市の土台を築いた。秀長が整備した城下町の水路網や、商工業を保護する自治システム「箱本制度」。これらが豊かな土壌となり、江戸時代中期に花開いたのが、全国的に有名な「大和郡山の金魚養殖」ともいえる。

秀長は、郡山に入った翌月には、奈良での商売を禁止して、郡山でのみ許可している。天正15年（1587年） には、公事座（くじざ。寺社に税をおさめて商業の独占を認められた組合）を廃止している。いわゆる「楽座」の政策で、自由経済を振興することで、奈良の既得権益に大きな打撃を与えた。

城下町の整備も進んだ。天正16年の「郡山惣町分日記」は、郡山町中から秀長に支払われた金銭の内訳で、ここには本町をはじめ、後に確立する「箱本制度」の主体となった「箱本十三町」が列記されており、秀長の頃にこれらの町が整備されたことがわかる。

この郡山が支払った金銭は、秀長が郡山に貸し付けた金の利息と考えられている。貸し付けは利子徴収の施策と捉えられがちだが、町への融資という側面もあり、郡山では経済振興策の一環だったのかもしれない。

そして現在、市内には『豊臣兄弟!』の世界観を堪能できる「大河ドラマ館」が期間限定でオープンし、街全体が「秀長さん」へのリスペクトで熱く盛り上がっている。大和郡山を歩くとき、私たちは400年前のインフラ整備が現代の名産品へと連なり、さらに大河ドラマの熱気とともに未来のまちづくりへと直結している連続性を目の当たりにできる。