JR東日本に『呪術廻戦』のガチファンがいるらしく、本気のキャンペーン仕掛けてきた模様

2026年1月8日（木）からTVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」の放送が始まります。私も放送を楽しみにしている一人で、今か今かと待ち遠しい！ のは私だけではなかったようで。どうやらJR東日本の中にも『呪術─』のガチファンがいらっしゃるようで、このたび領域展開されるコラボ企画がかなりの熱量です。

まず、「呪術廻戦」のキャラクターがあしらわれた東北新幹線が登場。また、駅や特定の結界（スポット）を回るとキャラクターのオリジナルボイスやグッズがもらえる企画も実施するとのことで、帰省で新幹線を利用する方はぜひチャレンジを！

リアル死滅回游！？

2026年5月中旬まで、TVアニメ「呪術廻戦」の放送を記念してラッピング新幹線が走ります。

対象となるのは東京～新函館北斗間を走行するE5系（「はやぶさ」「はやて」「やまびこ」「なすの」として運行予定）。車体に虎杖悠仁、伏黒 恵、乙骨憂太、脹相、禪院直哉の5人のビジュアルと、TVアニメ放送5周年を記念したビジュアルもあしらわれています。

また2026年3月31日（火）まで、オリジナルボイスが聞ける特別企画とエキタグスタンプラリーを実施。指定の駅やスポットをめぐると、ARカメラでキャラクターと一緒に写真が撮れたり記念スタンプなどがもらえます。

呪術廻戦×JR東日本-東日本回游-

◎ラッピング新幹線の運行

運行期間：2025年12月17日（水）～2026年5月中旬頃

※運行期間は変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※ラッピング新幹線の運行予定につきましては、公開しておりません。

車両：E5系(1編成 10両)

運行区間：東北・北海道新幹線（東京～新函館北斗間）

※「はやぶさ」「はやて」「やまびこ」「なすの」として運行予定



◎限定音声コンテンツ

実施期間：2025年12月17日（水）～2026年3月31日（火）

設定箇所：首都圏エリア…東京駅、上野駅、大宮駅、高輪ゲートウェイ駅、東京芸術劇場、神田明神、立教通り

東北新幹線区間…大宮駅～仙台駅の5スポット

仙台エリア…仙台駅、本塩釜駅、ユアテックスタジアム仙台、かむり大橋、七北田川

※首都圏エリア、仙台エリアのスポットを取得するとARカメラでキャラクターと記念撮影ができます。

※各スポットとオリジナルボイスのキャラクターの組み合わせは音声ARアプリ「Locatone™（ロケトーン）」をご確認ください。



◎エキタグスタンプラリー

実施期間：2025年12月17日（水）～2026年３月31日（火）

対象駅：東京結界…浜松町駅、秋葉原駅、目黒駅、高田馬場駅、市ケ谷駅

仙台結界…仙台駅、長町駅、岩沼駅、多賀城駅、松島海岸駅

岩手結界…盛岡駅

青森結界…新青森駅