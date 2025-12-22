「200年、愛し続けて！」という想いを込めて、今年のバレンタインはカファレル！

年が明けるとあっという間にバレンタイン。お世話になった人にチョコを贈る、という方も多いと思いますが、贈り物選びって悩みますよね。そんな時は創業200年の歴史を誇るチョコレートブランド「カファレル」なら圧倒的な信頼感を持って選べるはず。「私のことも200年間、よろしくお願いします！」って、ちょっと重いですかね？（笑）

カファレルからバレンタインコレクション

グランスタ東京などに店を構える「カファレル」は、カファレル バレンタインコレクション2026を2026年1月9日(金)から発売。2026年のカファレルバレンタインコレクションは“カファレルと時を旅する200年”をコンセプトに2026年創業200周年を迎えるカファレルの、伝統と未来へはばたくカファレルをコレクションで表現しています。

カファレル レッドミニ缶

価格：￥1,404(税込)

犬が手紙をポストに投函するシーンのデザイン缶。コレクションの物語のはじまりとなるデザインです。側面には昔のトリノの地図をデザイン。カファレルの伝統を感じられるデザインとなっています。中にはカファレル定番のジャンドゥーヤ等を5粒アソート。

カファレル ブルーミニ缶

価格：￥1,404(税込)

女の子と猫が、犬が投函した手紙を受け取った後のシーンを描いたデザイン缶。側面には昔のトリノの地図をデザイン。カファレルの伝統を感じられるデザインとなっています。中にはカファレル定番のジャンドゥーヤビター等を5粒アソート。

カファレル イエロースクエア缶

価格：￥3,240(税込)

女の子が受け取った手紙を今度はうさぎに渡しているシーンのデザイン缶。落ち着いたイエローベースカラーがクラシカルな雰囲気を演出します。中には定番のジャンドゥーヤをはじめ、人気のピエモンテやクレミノキューブなど全12粒をアソート。側面には歴史を感じるトリノの地図をデザイン。

カファレル ラウンド缶

価格：￥2,700(税込)

落ち着いたピンクとチョコレートカラーをベースとした缶に、愛らしいうさぎが女の子から受け取った手紙を猫に届けたシーンのデザイン缶。側面には歴史を感じるトリノの地図をデザイン。中にはカファレルの代名詞であるジャンドゥーヤをはじめ、ハートのホイルチョコレートやソルテッドキャラメルなど、10粒をアソート。

カファレル オレンジスクエア缶

価格：￥4,860(税込)

猫がうさぎから受け取った手紙を白い猫に渡しているシーンとバラのイラストが華やかなデザインの蝶番缶。中にはカファレルで人気のジャンドゥーヤやピエモンテ、ソルテッドキャラメルなど18粒をアソート。

カファレル ウェーブ缶

価格：￥6,480(税込)

カファレルの伝統をロゴでデザインしたクラシカルデザイン缶。高級感があります。中にはカファレル定番のジャンドゥーヤ、ピエモンテにてんとう虫のホイルチョコレートなど、カファレルの人気商品を堪能できる28粒アソートセット。

カファレル バレンタインコレクション2026

販売期間：2026年1月9日(金)～

販売店舗：カファレル神戸北野本店、カファレル グランスタ東京店、カファレルオンラインショップ(https://www.caffarel.co.jp)、全国主要百貨店 ほか

※百貨店の販売日は店舗により異なります