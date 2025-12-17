推しの誕生日という「概念」を持ち歩きたい欲を究極の形で叶える。世界にたったひとつだけのタグプレートの尊み

近年トレンドの「タグプレート」。今年行ったライブのグッズでタグプレートを見つけて「流行ってるんだ」と知りました。いやーそっかー。確かに推しの誕生日のナンバーを持ち歩いてるだけで、いつでも一緒感高まりますよね。ぱっと見、ミーハーな推し活に見えないのもポイント高そう。

そんな推し活勢におすすめなのが、グランスタ東京の「VINYL」で開催中の、アップサイクルやサステナブルに取り組むブランド「NEWSED（ニューズド）」のポップアップショップ。1点ずつ色や柄の組み合わせが異なっていて、人と被らないのもイイ！

一期一会のタグプレート

2026年1月13日（火）まで、「NEWSED」のPOPUP「Acryl Tag Plate365Days」を開催中です。

鍵などに取り付けられるタグプレート「Acryl Tag Plate」は、アクセサリーパーツや店舗用什器などを手がける工場から出る装飾アクリルの端材からできています。製造時に使われる廃材はその時々で変わるため、完成するタグプレートの色や柄が一つ一つ違うところが特徴。プレゼントにも良さそうですし、推し活にも使えそうです。

Acryl Tag Plate365Days

会期：2025年12月24日（水）～2026年1月13日（火）

会場：VINYL GALLERY

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内 1F グランスタ東京内

営業時間：平日・土曜 8:00～22:00 / 日・連休最終日の祝日 8:00～21:00

※翌日が休日の場合は22:00まで営業いたします。

※入場無料、会期中無休

※展示最終日1月13日(火)のみ19:00にクローズいたします。

※年末・年始はグランスタ東京に準ずる営業時間となります。