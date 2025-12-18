いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第44回
アイリスオーヤマ公式通販「アイリスプラザ」アウトレットセール開催中！ 人気家電・訳あり商品がお得
2025年12月18日 09時00分更新
アイリスオーヤマ公式通販「アイリスプラザ」では、現在アウトレットセールを開催中です。型落ち品やパッケージ不良などの「訳あり品」、在庫限りの大幅割引商品が多数ラインナップされています。
家電を中心に、ベビー用品やキッチン雑貨、ペット用品、食品まで幅広く展開されており、暮らしに役立つ商品をお得に購入可能です。
目玉商品が多数
【訳あり】スーツケース 123L サムソナイト ダブルキャスター TSAロック C-lite SPINNER 81/30 ブラック
OUTLET特価 43,800円
世界的に有名なサムソナイト製。ダブルホイールで凸凹道でもスムーズに移動可能。旅行や出張に便利です。
OUTLET特価 8,980円
加湿器に空気清浄機能をプラス。適度な湿度と清潔な空気で快適な室内環境を作ります。
【訳あり】冷蔵庫 153L 自動霜取り 一人暮らし 家庭用 2ドア 幅50cm IRSN-15B-W ホワイト
OUTLET特価 42,800円
可動式ガラス棚やドアポケット付きで収納力抜群。卵や2Lペットボトルもすっきり整理できます。
まとめ
アイリスプラザならではの、暮らしをトータルでサポートするセールで、ぜひ掘り出し物を探してみてください！
※購入前に、必ず各商品の価格・在庫・セール期間を公式サイトでご確認ください。
