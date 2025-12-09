「天鬼ぷるる」さんはeSportsチーム「REJECT」所属のストリーマー！
『スト6』の自動実況機能にストリーマーの「天鬼ぷるる」さんが12月16日に参戦！
カプコンは12月9日、「ストリートファイター」シリーズ最新作『ストリートファイター6』［Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）］について、eSportsチーム「REJECT」所属のストリーマー「天鬼ぷるる」さんが自動実況機能に参戦決定したと発表。配信日は、2025年12月16日となる。
自動実況機能とはAI技術を駆使して戦況にあわせて、まるで大会に出場しているかのようにバトルを盛り上げてくれる機能。実況設定の解説者から日本語ボイスを設定することで、「天鬼ぷるる」さんの代名詞である「天使と悪魔のぷるぷるえんじぇるでびる、天鬼ぷるるでーす！」を対戦中に聞くことが可能だ。
『ストリートファイター6』を普段からプレイしている彼女ならではの視点でプレイヤーの対戦を盛り上げてくれるので、ぜひ設定してみよう。
また、自動実況機能に「天鬼ぷるる」さんが参戦することを記念して、特別な称号を期間限定でプレイヤー全員にプレゼント。ゲーム内のNEWSからゲットして、えんじぇるでびる王国民になってみてはいかがだろうか。称号配布期間は、2025年12月16日17時～2026年3月3日16時59分（日本時間）まで。
【ゲーム情報】
タイトル：ストリートファイター6
ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション
ジャンル：対戦格闘
販売：カプコン
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：
PS5／PS4／XSX|S／Steam：発売中（2023年6月2日）
Switch 2：発売中（2025年6月5日）
価格：
パッケージ通常版：8789円
ダウンロード通常版：4990円
パッケージ版「Years 1-2 ファイターズエディション」：8789円
ダウンロード版「Years 1-2 ファイターズエディション」：7990円
プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～16人（オンライン）
CERO：C（15才以上対象）
©CAPCOM ©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格となります。
※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。