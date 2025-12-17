サステナビリティ情報開示支援クラウド「SmartESG」、分析機能を強化する「SmartESG Focus」提供開始

シェルパ・アンド・カンパニー株式会社は、企業向けサステナビリティ情報開示支援クラウド「SmartESG」において、分析機能「SmartESG Focus」の提供開始を発表した。「SmartESG Focus」機能は、評価機関ごとの分析を行う「Focus Single」と、複数の評価機関に共通する重要課題の特定を行う「Focus Cross」の2つで構成。この機能によって、属人化していた分析作業を標準化するほか、限られたリソースを重要なテーマに集中させるための基盤を整えられるとしている。

サステナビリティ情報開示支援クラウド「SmartESG」は、データ収集を支援する「Workflow」機能、データ一元化を可能にする「Database」機能、改善活動の管理を支援する「Benchmark」機能など、開示業務のプロセスごとに機能を提供している。

その中で「SmartESG Focus」機能は、分析を強化する機能として位置づけられている。収集・整理したサステナビリティ情報をもとに、評価機関ごとの特徴を踏まえた分析や横断的な重要課題の抽出を可能にするという。

「SmartESG Focus」のうち、「Focus Single」は評価機関ごとの分析業務を標準化するというもの。評価機関が提供する質問票や評価レポートを「SmartESG」に取り込むことで、失点状況や調査項目の配点などを踏まえて5段階の重要度を自動で設定。担当者は、設定された重要度を確認しながら、各調査項目の課題テーマの抽出や改善アクションの設定を行えるとのこと。

「Focus Cross」は共通課題の特定と優先順位付けを行う。「Focus Single」で整理された評価機関別の分析結果を横断的に集約し、複数の評価機関に共通する重要課題を体系化する機能。課題テーマや重要度の情報をもとに、自社が重点的に取り組むべき領域やアクションを整理し、優先順位を設定可能にするとのこと。また、改善項目をテーマごとにまとめて管理し、組織横断で共有できる形に整えるという。

「SmartESG」ではデータの収集と一元化に続く分析工程を強化するため、これまで提供していた「マトリクス（Matrix）」機能をグレードアップし、新たに「SmartESG Focus」機能として提供開始したという。