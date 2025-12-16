来年に向けて一気に活気づいてきたVALORANTシーン

　eスポーツチームのZETA DIVISIONは12月16日、『VALORANT部門』にAbsol選手とSyouTa選手がMURASH GAMINGより移籍加入することを発表しました。


　Absol選手はJETTを愛用する頭脳派プレイヤー。「チームメイトが笑ってるのが好きなので、勝ちまくってチームを笑顔にします！」と意気込みを語りました。SyouTa選手は元ZETA DIVISIONメンバーで、「全部壊す」と短くも力強いメッセージを残しています。


　ZETA DIVISIONは新ロスターで、2026年の「VALORANT Champions Tour Pacific（VCT Pacific）」と国内リーグに挑むことになります。

　VALORANTシーンでは、eスポーツチームのREJECTが12月14日、VALORANT部門にDep選手が再加入することを発表。同日をもって、4年間在籍していた『ZETA DIVISION』を卒業する運びとなっています。

　また、eスポーツチームのVARRELも12月12日に2026年シーズンのVCT Pacificへの参戦を正式に発表するなど、来年に向けて国内のVALORANTシーンが一気に活気づいてきました。今後の競技シーンが楽しみです。

