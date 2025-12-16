来年に向けて一気に活気づいてきたVALORANTシーン
ZETA DIVISIONにAbsol選手とSyouTa選手が移籍加入、VALORANT部門が新体制でスタート
eスポーツチームのZETA DIVISIONは12月16日、『VALORANT部門』にAbsol選手とSyouTa選手がMURASH GAMINGより移籍加入することを発表しました。
⚡️ZETA DIVISION - VALORANT— ZETA DIVISION (@zetadivision) December 16, 2025
この度、MURASH GAMINGからAbsol, SyouTaが移籍加入する運びとなりました。
The familiar returns, the missing arrives🧩 @Absol_s@SyouTa_fps
📝https://t.co/PoooX47hlppic.twitter.com/YokRC7iotj
【VALORANT Div. Announcement】— MURASH GAMING/ムラッシュゲーミング 広報【公式】 (@MURASHeSports) December 16, 2025
"FAREWELL MY GOAT,SEE YOU AT CHAMPIONS."
この度Absol選手(@Absol_s)とSyouTa選手(@SyouTa_fps )が、ZETA DIVISION に正式に移籍することになりました。
Championsでまた会いましょう。#ZETAWIN#MRGWINpic.twitter.com/nF1IMpR0NR
Absol選手はJETTを愛用する頭脳派プレイヤー。「チームメイトが笑ってるのが好きなので、勝ちまくってチームを笑顔にします！」と意気込みを語りました。SyouTa選手は元ZETA DIVISIONメンバーで、「全部壊す」と短くも力強いメッセージを残しています。
Join @zetadivision— ZETA Absol (@Absol_s) December 16, 2025
全力で頑張ります！ https://t.co/CcQ3Dpu8vr
I'm Back https://t.co/bGgoiMuCdS— MURASH SyouTa (@SyouTa_fps) December 16, 2025
ZETA DIVISIONは新ロスターで、2026年の「VALORANT Champions Tour Pacific（VCT Pacific）」と国内リーグに挑むことになります。
VALORANTシーンでは、eスポーツチームのREJECTが12月14日、VALORANT部門にDep選手が再加入することを発表。同日をもって、4年間在籍していた『ZETA DIVISION』を卒業する運びとなっています。
また、eスポーツチームのVARRELも12月12日に2026年シーズンのVCT Pacificへの参戦を正式に発表するなど、来年に向けて国内のVALORANTシーンが一気に活気づいてきました。今後の競技シーンが楽しみです。
この記事の編集者は以下の記事もオススメしています
ゲームVARREL、韓国チームSLTを迎えVALORANT部門復活！ 2026年VCT Pacificへ参戦決定、VARREL鈴木社長「再始動に向けて機会を探し続けていた」
ゲーム“ゲームは教育だ”――品川学藝高校がZETA DIVISIONと手を組み、eスポーツ教育を本格スタート
ゲーム【スト6】「舞」「エレナ」「サガット」メインの調整を12月16日に実施
ゲームFPSの“神の子”Dep選手が「REJECT」再加入！「VCJの舞台で結果を残せるチームづくりに貢献したい」
ゲーム「工場長」「人読み7.5対策3.5」「先行け」――「日本eスポーツアワード 流行語大賞2025」の最終候補30語が発表