REJECTは12月13日、同チームの『ストリートファイター』部門に所属するときど選手、LeShar選手、ウメハラ選手、ふ～ど選手が「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」（以下、SFL）のグランドファイナルに出場すると発表した。SFLのグランドファイナルは2026年1月31日に開催される。

SFLは、カプコンが主催する『ストリートファイター』シリーズの公式プロリーグ。日本をはじめ、アメリカやヨーロッパなど世界各国で展開されており、レギュラーシーズンを通してポイントを競い合うというものだ。国内王者は各地域リーグの覇者と戦い、世界王者の座をかけた舞台へ挑むことになる。

REJECTの「ストリートファイター」部門は「Division F」のレギュラーシーズンを1位で通過し、プレイオフ出場の切符を勝ち取った。その後、12月13日・14日に開催されたプレイオフを勝ち抜き、グランドファイナルへと進出する運びとなった。

なお、グランドファイナルでは「Division S」プレイオフを勝ち抜いた「Crazy Raccoon」との対戦が決まっている。

本大会は、2026年3月に開催される「CAPCOM CUP 12」内のイベント「Street Fighter League: World Championship 2025」への出場権をかけた重要な戦いとしている。