バタフライボード、一枚の紙のようにひらけるノート「ULTRAFLAT 13”」先行販売開始

バタフライボード株式会社は12月9日から応援購入サイト「Makuake（マクアケ）」にて、フラッグシップノート「ULTRAFLAT 13”（ウルトラフラット13インチ）」の先行販売を開始した。「ULTRAFLAT 13”」は、見開き13インチ、200ページのハードカバーのノート。同社が開発した独自の「2軸連動機構」を核とする「ウルトラフラット製本」によって、見開きページを「フラット」にひらけるという。

特徴は、一枚の紙のようにひらけるフラットな見開き性。ページを綴じているノート中央部分の段差を意識せずに見開き全体を一枚の紙のように広げられるとともにページのバウンドを抑え、安定した筆記を可能にし、全体を俯瞰しやすくしたとのこと。サイズは、PCやタブレットに近い見開き13インチ。向きを気にせず使えるデザインで、自由な筆記と思考の連続性を両立するとしている。

一般的な製本には「開きにくさ」と「リサイクルしにくさ」という構造的な課題が残されていると同社は指摘する。また、使用される接着剤が紙資源の循環を妨げ、リサイクル時の紙質低下の一因にもなっているという。

こうした課題に対し、バタフライボードでは、「飛び出す絵本」の動的構造から着想を得た、「2軸連動機構」を核とする「ウルトラフラット製本」を開発。フラットな見開き性を実現し、自由な筆記スタイルを可能にしたという。また、水性接着剤のみで製本強度を確保する独自構造によって、リサイクル時の紙質低下を抑え、紙資源の循環を促進するとしている。

Makuakeの応援購入期間は、2025年12月9日11時から2026年3月6日22時まで。価格は「3,360円(税込) 【15％OFF】ULTRAFLAT 13” ×1冊」、「6,330円(税込) 【20％OFF】ULTRAFLAT 13” ×2冊」、「27,720円(税込)【30％OFF】ULTRAFLAT 13” ×10冊」。詳細はMakuakeの同プロジェクトページなどを参照のこと。