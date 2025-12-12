荷待ち時間削減と現場オペレーション効率化を支援　トラック予約受付機能「ロジポケバース管理」提供開始

物流業界向けSaaS・プラットフォーム「ロジポケ」を提供するX Mile株式会社は、トラックのバース予約・入退場受付・ドライバー誘導を一元化し、荷待ち時間の削減と現場オペレーションの効率化を図る「ロジポケバース管理」の提供開始を発表した。運送会社向けに提供してきた「ロジポケ」シリーズの知見を活かし、荷主企業・倉庫・3PL（サードパーティー・ロジスティクス）事業者向けに特化した新たなラインアップだという。

同社によると運送事業者向けに「ロジポケ」を提供する中で、物流現場では「長時間の待機が発生し、運送会社から不満の声が上がっている」、「荷待ち・荷役時間の実績が把握できず、法改正に対応できていない」、「全拠点への展開を検討しているが、拠点ごとの費用対効果が見えず導入が進まない」といった課題があがっているという。こうした状況を踏まえ、荷主と物流事業者の双方が利用しやすい仕組みとして「ロジポケバース管理」の開発に至ったという。

「ロジポケバース管理」では、トラックの予約・入退場管理をデジタル化し、“荷待ちの削減”と現場の効率化を図る。紙や電話での受付対応をなくし、入場から作業、退場までをクラウドで一元管理。事前予約と当日受付の両方に対応し、混雑や順番調整の負担を軽減するという。

入場・作業・退場などの実績時刻を自動で蓄積し、拠点別・期間別に分析。データに基づいた現場改善だけでなく、法改正対応に必要なレポート出力にも活用できるとのこと。また、荷待ち・荷役時間の把握が求められる法改正に向けて、同社の物流領域の専任担当者が、データ分析や月次レポートの作成をサポートし、現場で無理なく取り組める環境づくりを支援するという。