海外向けAIO対策の精度向上を支援　AIO分析ツール「AI Hack」、生成AI回答の地域最適化を行う「エリア設定機能」リリース

株式会社AI Hackは12月9日に、AIO（AI Optimization）分析ツール「AI Hack」において、AI回答を国・地域ごとに最適化する機能「エリア設定機能」の正式リリースを発表した。同機能によって、日本・米国・欧州・アジアなど25のエリアを対象に、AIの検索環境を地域別に切り替えて分析可能となり、国別での比較や海外向けAIO対策をより高い精度で実施できるという。

近年、生成AIがユーザーの情報収集手段のひとつとして拡大する中、生成AIは各国・地域固有の情報環境や参照ソースを取り込む形で進化し、回答内容を地域ごとに最適化する傾向が強まっていると、同社は指摘する。その結果、同じ質問でも日本と海外で提示されるブランド、引用される情報、評価のニュアンスが異なるケースが増えているそうだ。こうした状況を受け、企業には地域別での「AI回答のズレを正確に把握する仕組み」が求められているとのこと。今回リリースした「エリア設定機能」は、地域差によって生まれるAI上の評価や露出の偏りを捉え、企業のAIO対策の精度向上を支援するという。

「エリア設定機能」は、サービスごとに検索対象となる国・地域を指定し、そのエリアのユーザー視点に最適化されたAI検索結果から、AIOスコアを取得できるというもの。世界の25地域が対象で、Google AI Overview、Google AI Mode、GPT-5.1など一部のモデルで利用可能とのこと。同社では今後も分析精度の向上や対応エリアの拡大を進め、企業がグローバル市場でのAI評価を把握できる環境づくりを強化していくとしている。