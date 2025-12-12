いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第40回
最新AI PCからRTX 5080搭載ゲーミングPCまで特別価格！ マウスコンピューター「冬のボーナスセール」開催中！
2025年12月12日 09時00分更新
マウスコンピューターでは、人気のゲーミングPC「G Tune」やクリエイター向け「DAIV」などが対象の「冬のボーナスセール」を開催中です。
最新CPU・GeForce RTX 50シリーズ搭載モデルが特別価格で購入でき、ほとんどのモデルがカスタマイズ可能（BTO対応）で、3年間の保証やサポートも用意されています※一部機種除く
目玉商品が多数
G TUNE FG-A7G80 （4Kゲーム・配信向け最強モデル）
529,800円〜 → 特別価格 469,800円〜（11％オフ）
GeForce RTX 5080とAMD Ryzen 7 9800X3Dプロセッサ搭載の新世代フルタワーゲーミングPC。4Kゲーム、配信、VRなど、あらゆるゲーミングシーンで最高のパフォーマンスを発揮します。
DAIV S5-A7G60SR-A（動画編集・クリエイター向け）
259,800円〜 → 特別価格 249,800円〜（3％オフ）
RTX 5060 Laptop GPU搭載のクリエイター向けノートPC。Copilot+対応AMD Ryzen AI 7プロセッサで、4K/8K動画編集やRAW現像などAIを活用した作業もスムーズに行えます。
mouse B5-A7A01SR-A （ライトゲーマー・クリエイター向け）
159,800円〜 → 特別価格 151,800円〜（5％オフ）
WQXGA液晶搭載の万能ノートPC。AMD Ryzen 7 8845HSプロセッサとRadeon 780Mを搭載し、画像編集やライトゲーミングにも最適です。
まとめ
高性能PCへの買い替えや最新技術を体験したい方は、この機会をお見逃しなく！セール期間は 12月24日10:59まで。公式サイトで特別価格をチェックしてください。
※一部カスタマイズ（BTO）できない機種があります。
※購入前に、必ず各商品の価格・在庫・セール期間を公式サイトでご確認ください。
この連載の記事
-
第39回
トピックス最大20％オフ！ ティファール X’masセール フライパン、鍋、調理家電が5,000円以上で送料無料
-
第38回
トピックス最大58%オフ！ HP「年末大感謝祭セール」で最新AI PCをお得にゲット！
-
第37回
トピックス在庫限り！ レノボの「ホワイトクリスマスセール」開催中！ ThinkPadからLegionまで人気モデルが大幅割引
-
第36回
トピックス「テイルズ オブ」シリーズなどが対象！ バンダイナムコの人気タイトルが最大84％オフ「ダウンロード版セール」開催中
-
第35回
トピックス【ABCマートセール】ナイキ・アディダス・ニューバランスが特価！ 定番人気スニーカーが続々プライスダウン
-
第34回
トピックス【歳末大感謝セール】ビックカメラで家電がお買い得！ テレビもPCも注目の特価
-
第33回
トピックス【最大88%オフ】カプコン BLACK FRIDAYセールで「逆転裁判123 成歩堂セレクション」が990円！
-
第32回
トピックスクリスマスはSwitchゲームをお得に！ EDFやオメガラビが最大84％オフ
-
第31回
トピックス【最大70％オフ！】SILENT HILL fが初セール、メタルギア、パワプロなど名作・人気作が超特価！
-
第30回
トピックス【中古Apple製品10%オフ！】iPhone、iPad、AirPodsが超特価！ ゲームのまとめ買い割引も
- この連載の一覧へ