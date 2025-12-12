このページの本文へ

いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第40回

最新AI PCからRTX 5080搭載ゲーミングPCまで特別価格！ マウスコンピューター「冬のボーナスセール」開催中！

2025年12月12日 09時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

　マウスコンピューターでは、人気のゲーミングPC「G Tune」やクリエイター向け「DAIV」などが対象の「冬のボーナスセール」を開催中です。

　最新CPU・GeForce RTX 50シリーズ搭載モデルが特別価格で購入でき、ほとんどのモデルがカスタマイズ可能（BTO対応）で、3年間の保証やサポートも用意されています※一部機種除く

マウスコンピューター「冬のボーナスセール」のページへ

目玉商品が多数

G TUNE FG-A7G80 （4Kゲーム・配信向け最強モデル）

529,800円〜 → 特別価格 469,800円〜11％オフ）

　GeForce RTX 5080とAMD Ryzen 7 9800X3Dプロセッサ搭載の新世代フルタワーゲーミングPC。4Kゲーム、配信、VRなど、あらゆるゲーミングシーンで最高のパフォーマンスを発揮します。

DAIV S5-A7G60SR-A（動画編集・クリエイター向け）

259,800円〜 → 特別価格 249,800円〜3％オフ）

　RTX 5060 Laptop GPU搭載のクリエイター向けノートPC。Copilot+対応AMD Ryzen AI 7プロセッサで、4K/8K動画編集やRAW現像などAIを活用した作業もスムーズに行えます。

mouse B5-A7A01SR-A （ライトゲーマー・クリエイター向け）

159,800円〜 → 特別価格 151,800円〜5％オフ）

　WQXGA液晶搭載の万能ノートPC。AMD Ryzen 7 8845HSプロセッサとRadeon 780Mを搭載し、画像編集やライトゲーミングにも最適です。

まとめ

　高性能PCへの買い替えや最新技術を体験したい方は、この機会をお見逃しなく！セール期間は 12月24日10:59まで。公式サイトで特別価格をチェックしてください。

※一部カスタマイズ（BTO）できない機種があります。

※購入前に、必ず各商品の価格・在庫・セール期間を公式サイトでご確認ください。

