最新AI PCからRTX 5080搭載ゲーミングPCまで特別価格！ マウスコンピューター「冬のボーナスセール」開催中！

マウスコンピューターでは、人気のゲーミングPC「G Tune」やクリエイター向け「DAIV」などが対象の「冬のボーナスセール」を開催中です。

最新CPU・GeForce RTX 50シリーズ搭載モデルが特別価格で購入でき、ほとんどのモデルがカスタマイズ可能（BTO対応）で、3年間の保証やサポートも用意されています※一部機種除く

目玉商品が多数

G TUNE FG-A7G80 （4Kゲーム・配信向け最強モデル）

529,800円〜 → 特別価格 469,800円〜（11％オフ）

GeForce RTX 5080とAMD Ryzen 7 9800X3Dプロセッサ搭載の新世代フルタワーゲーミングPC。4Kゲーム、配信、VRなど、あらゆるゲーミングシーンで最高のパフォーマンスを発揮します。

DAIV S5-A7G60SR-A（動画編集・クリエイター向け）

259,800円〜 → 特別価格 249,800円〜（3％オフ）

RTX 5060 Laptop GPU搭載のクリエイター向けノートPC。Copilot+対応AMD Ryzen AI 7プロセッサで、4K/8K動画編集やRAW現像などAIを活用した作業もスムーズに行えます。

mouse B5-A7A01SR-A （ライトゲーマー・クリエイター向け）

159,800円〜 → 特別価格 151,800円〜（5％オフ）

WQXGA液晶搭載の万能ノートPC。AMD Ryzen 7 8845HSプロセッサとRadeon 780Mを搭載し、画像編集やライトゲーミングにも最適です。

まとめ

高性能PCへの買い替えや最新技術を体験したい方は、この機会をお見逃しなく！セール期間は 12月24日10:59まで。公式サイトで特別価格をチェックしてください。

※一部カスタマイズ（BTO）できない機種があります。

※購入前に、必ず各商品の価格・在庫・セール期間を公式サイトでご確認ください。