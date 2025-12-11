生成AIで顧客インサイト抽出を効率化、顧客の声分析サービス「Commune Voice」本格提供開始

コミューン株式会社は12月9日に、顧客の声（VoC：Voice of Customer）や従業員の声（VoE：Voice of Employee）の分析サービス「Commune Voice」の本格提供開始を発表した。生成AIを活用し顧客インサイトの抽出を効率化し、商品開発や解約率低下に貢献するという。

「Commune Voice」は、コミュニティやSNSに寄せられた膨大な顧客や従業員の声を生成AIで分析するサービス。企業は時間やコストを削減するとともに、顧客インサイトを効率的に抽出し、商品開発や解約率の改善などマーケティング活動に活かすことができるという。

同サービスでは、従来、目視で行っていた投稿データの分析を生成AIで自動化し、時間やコストをかけずに定量的な評価を可能にするとのこと。さまざまなチャネルで得たVoCを過去分も含めて統合し、チャネル・ブランド横断での顧客理解を可能にし、自社ブランドのカテゴリーエントリーポイント（想起・購買に至る理由P）分析に役立つとしている。

また、投稿の自動グルーピングや、ポジティブ・ネガティブ評価、時系列推移グラフなど、様々な角度からの分析が可能。商品開発や解約率低下、顧客の声に基づいた商品開発やサービス改善、解約防止策の実施を支援するという。

同社では今後「Commune Voice」の機能を拡充し、コミュニティだけでなく、複数のチャネルでどのようなユーザーが何を求めているかを把握できるサービスへと進化させるとのこと。顧客データやSNSデータとの連携分析も予定しており、ユーザーのマーケティング施策に貢献していくとしている。