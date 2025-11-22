日本eスポーツアワード【公式】Xアカウントは11月17日、2026年1月12日に開催される「日本eスポーツアワード2025」にて、「日本eスポーツアワード 流行語大賞2025」を同時開催すると発表。

ユーザーからの投票で最も多かった「ことば」TOP10を流行語大賞として、日本eスポーツアワード2025で発表するという。2025年のeスポーツシーンにおいて発生した「ことば」の中から、最も印象に残ったものへの投票を募集中だ。

参考までに、昨年開催された「日本eスポーツアワード 流行語大賞2024」の動画をチェックしてほしい。ちなみに2024年度の第1位に輝いたことばは、「ガイル村」。『ストリートファイター6』で「ガイル使いのコミュニティ」の意味で使われる用語だ。

SNSを見ると、流行語大賞にふさわしいことばを多く投稿するユーザーがほとんどだった。そんな日本eスポーツアワード 流行語大賞2025は公式LINEから投票でき、12月15日23時59分まで受け付け中とのこと。興味のある人は投票してみては？