100kg可搬、昇降リフトで既存の台車や棚をそのまま運搬可能、小型搬送ロボット「カチャカEvo」発表

株式会社Preferred Roboticsは12月2日に、100kgまでの重量物を搬送できる小型搬送ロボット（AMR）「カチャカEvo」を発表した。「カチャカEvo」は、同社が「カチャカプロ」で実現した「小型・簡単」のコンセプトや技術、ユーザビリティを継承する一方で、製造・物流・医療・オフィス・サービス業など多様な業界の搬送ニーズに対応するよう、可搬重量や運搬方式などを進化させたという。

「カチャカEvo」は、小型で小回りが利き、既存の棚や台車を持ち上げて運べる柔軟性、PC・スマートフォンで設定できる操作性によって、専門事業者が頼ることなくさまざまな現場でスムーズに導入できるとしている。

高さ200mm・幅500mmの空間があれば潜り込み、リフトアップして搬送可能。 既存の台車や棚を活用できるため、新たな導入コストの削減に寄与するとのこと。本体幅377mm、奥行717mmの小型ボディにより、500mmの通路も通過可能とのこと。

また、磁気テープ不要のSLAM方式（自律搬送）で、レイアウト変更にも柔軟に対応するとのこと。加えて、初期設定や運用の見直しなどの設定作業をユーザー自身で行うことができ、立ち上げ費用を抑えられるとしている。