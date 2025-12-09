いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第38回
最大58%オフ！ HP「年末大感謝祭セール」で最新AI PCをお得にゲット！
2025年12月09日 09時15分更新
HPオンラインストアでは、ただいま「年末大感謝祭セール」を開催中です！人気のノートPCから最新の高性能モデルまでが最大58%オフとなる、年末のビッグセールとなっています。
特に、AI処理に特化した最新プロセッサーを搭載した2025年最新モデルが目玉となっており、お得に高性能なPCに買い替える絶好の機会です。セール期間は12月25日12：59分まで。
おすすめのセール対象モデル
HP OmniBook 5 14-he0024QU スターターモデル
179,300円～ → 特別価格 74,800円～（58％オフ）
NPU（AI処理ユニット）を内蔵した2025年最新モデルが、驚異的な割引率で登場。最大34時間バッテリー駆動と、OLED（有機EL）ディスプレイの美しい画面が魅力です。
133,100～円 → 特別価格 79,800～円（40％オフ）
普段使いのパソコンを性能重視で選びたい方に最適。高速なAMD Ryzen 5と大容量メモリ16GBを搭載し、マルチタスクも快適にこなせます。動作速度と快適性を求めるならこのモデルです。
まとめ
普段使いからクリエイティブ作業まで対応できるHPの最新ノートPCが、最大58％オフの特別価格で手に入ります。気になるモデルがある方は、ぜひチェックしてください。
※本キャンペーンは期間中であっても、予告なく終了または販売価格が変更となる場合があります。
※在庫状況は常に変動しているため、最新情報は必ずHP Directplusサイトをご確認ください。
